Lunedì 25 agosto prenderanno il via le repliche de Il Paradiso delle signore, mentre le nuove puntate torneranno da lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1. Vanessa Gravina, in una recente intervista a Di Più Tv, ha rivelato alcune anticipazioni sulla decima stagione della soap pomeridiana. L’attrice, che interpreta Adelaide Di Sant’Erasmo, ha rivelato che Marcello chiederà la mano della contessa, mentre Umberto non si rassegnerà. Non mancherà però un colpo di scena: il voltafaccia di un personaggio, la cui identità resta segreta, che cambierà la vita di tutti.

Marcello chiede ad Adelaide di sposarlo

Vanessa Gravina interpreta da anni la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo. Le riprese delle nuove puntate sono iniziate da qualche mese, precisamente a fine maggio, ed è stata l’attrice, che presta il volto ad Adelaide, a svelare qualche dettaglio su ciò che i telespettatori vedranno prossimamente sul piccolo schermo. Marcello Barbieri, dopo qualche anno al fianco della contessa, le chiederà ufficialmente la mano. Non sono state rivelate le modalità della proposta di nozze tantomeno se il matrimonio verrà celebrato. A fornire qualche ulteriore dettaglio ci ha pensato Vanessa Gravina, annunciando anche che Umberto non si farà da parte, anzi, vorrà riconquistare la contessa.

Un personaggio cambierà la vita di tutti a causa di un voltafaccia spiazzante

Nel frattempo, l’attrice di Adelaide ha anche svelato qualcosa in più su una storyline che terrà banco nelle nuove puntate in onda dall’8 settembre su Rai 1: "Ci sarà un ribaltone, un voltafaccia spiazzante che rivoluzionerà la vita di tutti". L’interprete della contessa Di Sant’Erasmo ha specificato di non poter aggiungere nulla di più alle sue parole. Resta un mistero l’identità della persona che cambierà completamente atteggiamento. Visto il matrimonio imminente tra Adelaide e Marcello, potrebbe trattarsi proprio di quest’ultimo, che va ricordato che si è scambiato un bacio passionale con Rosa nelle ultime puntate della nona stagione de Il Paradiso delle signore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha lasciato Milano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha baciato Marcello, ma i due hanno preferito non dare seguito al loro avvicinamento. La giornalista si è poi legata sempre più a Tancredi Di Sant’Erasmo, baciandolo. Purtroppo, la relazione tra l’editore e Rosa è naufragata subito dopo la scoperta che era stato Tancredi a ingaggiare Rita come spia. Rosa ha quindi preferito lasciare Milano e tornare a vivere a Bologna con sua madre.