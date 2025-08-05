Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano che, fin dal primo episodio della decima stagione, Guarnieri non mollerà la presa con la contessa Adelaide. Nella puntata che andrà in onda lunedì 8 settembre alle ore 16 su Rai 1, Umberto accetterà la presenza di Marcello accanto ad Adelaide, pur non accantonando l’idea di tornare insieme a sua cognata. Parallelamente, includerà anche Odile nel proprio piano successorio. Ci sarà spazio anche per le vicende di Fulvio Rinaldi, il nuovo magazziniere del negozio.

Umberto dimostra ad Adelaide il suo amore

La nona stagione de Il Paradiso delle signore ha lasciato i telespettatori con il dubbio sulle future mosse di Umberto, dopo la scoperta di avere una figlia con Adelaide. Già nella prima puntata, prevista per il pomeriggio dell’8 settembre, Guarnieri chiarirà le sue intenzioni: riconquistare la contessa. Tuttavia, Umberto dovrà fare i conti con la relazione tra sua cognata, felice accanto a Marcello Barbieri. Nonostante il fidanzamento tra i due, Guarnieri non si farà da parte; al contrario, darà una dimostrazione d’amore alla contessa, includendo Odile nel suo piano successorio. Intanto, a Villa Guarnieri arriveranno nuovi inquilini che si trasferiranno in pianta stabile: si tratta di Marta, che lascerà il suo appartamento per vivere nella lussuosa dimora insieme a Enrico e Anita.

Fulvio mente a sua figlia Caterina

Nel frattempo, verranno raccontate anche le vicende legate al negozio di moda di Marcello Barbieri, dove fervono i preparativi per l’imminente sfilata dedicata al cinema. Per l’occasione, due fidanzati collaboreranno fianco a fianco, rafforzando così la loro intesa. Mentre Gianlorenzo disegnerà gli abiti della nuova collezione, la sua compagna Delia si occuperà di realizzare le acconciature da abbinare ai vestiti.

Intanto, Fulvio Rinaldi verrà assunto come magazziniere: è un ex imprenditore caduto in disgrazia dopo il fallimento della sua azienda di bottoni. Fulvio vive insieme a sua figlia Caterina, alla quale non rivelerà la sua nuova occupazione, facendole credere di essere il contabile di un’azienda di trasporti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha confessato a Umberto la verità su Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1 nei mesi scorsi, Umberto ha ricevuto una notizia che lo ha turbato, riguardante Odile. È stata Adelaide a confessargli, poco prima di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico, che Odile è nata dal loro flirt giovanile.

Umberto è rimasto sorpreso, ma non ha potuto rivelare nulla alla ragazza, poiché ha promesso alla contessa di mantenere il riserbo sulla paternità.