Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre vedono Marcello Barbieri sempre più preoccupato dalle continue ingerenze di Umberto Guarnieri nella vita della contessa Adelaide.
Per questo motivo, quindi, Marcello deciderà di fare un importante passo nei confronti di Adelaide: le chiederà di diventare sua moglie.
Intanto Matteo uscirà allo scoperto con Marina Valli, che accetterà di sfilare in occasione della presentazione della nuova collezione di abiti.
Marcello cerca di 'incastrare' Umberto Guarnieri sposando Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 settembre
Marcello, pur vivendo la sua storia con Adelaide alla luce del giorno, continuerà a non essere tranquillo a causa dell'ingombrante presenza di Umberto nella vita della sua compagna.
Marcello si sentirà sempre un pesce fuor d'acqua all'interno di villa Guarnieri, per questo deciderà di compiere un gesto inaspettato e anche azzardato nei confronti della sua amata.
Nel corso dei primi episodi della decima stagione, Marcello chiederà così ufficialmente ad Adelaide di diventare sua moglie.
La proposta di matrimonio finirà per spiazzare Umberto che, a quel punto, si ritroverà 'incastrato': Guarnieri non avrà comunque alcuna intenzione di arrendersi e deciderà di riconquistare il cuore della sua amata contessa Adelaide.
Marina e Matteo escono allo scoperto
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Matteo uscirà allo scoperto con Marina Valli.
La loro relazione verrà scoperta anche da Marcello che, dopo essere entrato in confidenza con l'attrice, le chiederà di diventare la madrina d'eccezione della sfilata che si terrà al grande magazzino milanese per la presentazione della nuova collezione firmata da Botteri.
Marina Valli accetterà la proposta con entusiasmo: la sfilata si rivelerà un grande successo e la sua presenza assicurerà una copertura mediatica senza precedenti.
Nel frattempo, Salvo ed Elvira si prepareranno per il battesimo del piccolo Andrea Maria dovendo però fare i conti con le ingerenze dei coniugi Gallo.
Non positivi i dati Auditel delle repliche de Il Paradiso delle signore
In attesa di questi episodi inediti, le repliche delle puntate finali della scorsa stagione non stanno brillando nel pomeriggio di Rai 1.
La media della prima settimana di riproposizione de Il Paradiso delle signore si aggira sui 650mila spettatori, pari a uno share del 9%.
Numeri ridotti dovuti alla forte concorrenza delle fortunate serie turche trasmesse su Canale 5, che viaggiano sul 20-22% di share.