Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10, in partenza da lunedì 8 settembre su Rai 1, rivelano che si assisterà all'addio della coppia formata da Elvira e Salvo.
Per i due arriverà il momento di fare scelte radicali per il loro futuro e sarà Salvo a prendere in mano le redini della situazione.
Il barista, interpretato da Emanuel Caserio, deciderà di lasciare definitivamente Milano, stanco anche delle continue interferenze dei genitori della moglie.
La scelta inaspettata di Salvo Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
Le prime puntate de Il Paradiso delle signore 10 vedranno Elvira e Salvo al centro dell'attenzione, in quanto impegnati con i preparativi per il battesimo del piccolo Andrea Maria.
Una missione che non sarà affatto semplice da portare a compimento, date le continue ingerenze da parte dei genitori della ragazza, che vorranno avere voce in capitolo anche sulla scelta del padrino e della madrina.
Tale situazione renderà Salvo sempre più esausto, tanto che, dopo il battesimo, comunicherà alla moglie di aver preso una decisione importante legata al loro futuro.
Salvo ed Elvira lasciano il cast de Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni della soap rivelano che Salvo annuncerà di aver scelto di lasciare la Caffetteria Amato e la città di Milano.
Non se la sentirà di continuare a vivere lì, oppresso dalla presenza continua e costante dei genitori di Elvira, motivo per il quale convincerà la ragazza a lasciare il suo incarico nel Paradiso delle signore per ricominciare insieme da un'altra parte, insieme al loro bambino.
In questo modo, si assisterà all'uscita di scena della coppia formata da Elvira e Salvo di cui, per il secondo, è quasi certo che non tornerà in scena nel corso della decima stagione, le cui riprese proseguiranno fino a febbraio 2026.
La nuova sfida Auditel del pomeriggio tv tra Il Paradiso 10 e La forza di una donna
In attesa di questi nuovi episodi della soap opera, dall'8 settembre Il Paradiso delle Signore dovrà sfidarsi con La forza di una donna, la soap di Canale 5, reduce da un grande successo e capace di conquistare il pubblico anche in piena estate.
La serie si è assestata su una media di circa 1,8 milioni di spettatori, arrivando a toccare anche la soglia del 24% di share.
Numeri che, da settembre, potrebbero dare filo da torcere agli episodi della soap italiana, che tornerà in onda dopo tre mesi di stop dal daytime di Rai 1.