Il Paradiso delle signore 10 tornerà in onda dall'8 settembre in poi con le puntate inedite e, intanto, Mediaset si prepara a frenare il successo della soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese.
A partire già dal 1° settembre e per le successive due settimane di programmazione, verrà anticipata la messa in onda de La forza di una donna, la nuova soap opera turca del daytime estivo che ha registrato ascolti in costante crescita, arrivando a toccare anche il 24% di share.
Il ritorno de Il Paradiso delle signore in tv
Tra i titoli più attesi dal pubblico per la nuova stagione televisiva Rai vi è sicuramente Il Paradiso delle signore, giunto alla sua decima stagione complessiva di messa in onda.
Dopo una pausa di ben tre mesi, la soap con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, tornerà in onda già dal 25 agosto con le repliche delle ultime dieci puntate della scorsa stagione, previste fino a venerdì 5 settembre.
Dall'8 settembre in poi, invece, spazio agli episodi in prima visione assoluta che terranno compagnia al pubblico nello slot orario che va dalle 16 alle 16:50 circa.
E, per fronteggiare al meglio il ritorno della soap opera, Mediaset si appresta a modificare il suo palinsesto pomeridiano, puntando sulla messa in onda di una serie turca che questa estate ha ottenuto ascolti in costante crescita.
Mediaset ruba pubblico al Paradiso delle signore: arriva La forza di una donna
Dal 1° settembre, infatti, l'appuntamento con La forza di una donna cambierà orario: per lasciare spazio al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, verrà anticipata alle 15:45 andando in onda dal lunedì al venerdì con una puntata di un'ora, prevista fino alle 16:45 circa.
In questo modo, a partire dall'8 settembre, sarà proprio la soap incentrata sulle vicende di Bahar a sfidare il ritorno de Il Paradiso delle signore, in questa sfida che si preannuncia particolarmente ostica dal punto di vista Auditel.
Mediaset, infatti, proverà a mettere subito in difficoltà la serie prodotta da Aurora Tv per Rai 1, con questo prodotto turco che ha già appassionato una media di oltre 1,8 milioni di spettatori, toccando anche punte superiori ai 2 milioni.
Cosa succede nei nuovi episodi de Il Paradiso 10
In attesa del verdetto Auditel, le anticipazioni sui primi episodi della soap rivelano che Adelaide e Marcello saranno pronti a viversi la loro storia d'amore alla luce del giorno.
Enrico, invece, tornerà a svolgere la professione di medico in una prestigiosa clinica milanese mentre Odile si ritroverà alla guida della Galleria Milano Moda e sarà impegnata nella scelta di un nuovo stilista.