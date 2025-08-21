Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano novità in arrivo nel negozio di Marcello Barbieri. Nella prima puntata, che andrà in onda lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1, Enrico lavorerà nella clinica di Alberto Di Meo, mentre Elvira si presenterà a sorpresa nello spogliatoio delle Veneri per riprendere il suo lavoro. Nel frattempo, Fulvio sarà il nuovo magazziniere, ma fingerà con sua figlia Caterina di lavorare come contabile in una ditta di trasporti. Anche alla Galleria Milano Moda arriveranno volti nuovi: Ettore sarà il direttore creativo, mentre sua sorella Greta la nuova stilista.

Enrico torna a fare il medico, mentre Fulvio prende il suo posto in magazzino

Enrico darà una svolta alla sua vita, abbandonando l'identità sotto copertura e tornando ad essere il dottor Proietti. Lascerà quindi il lavoro al magazzino de Il Paradiso delle signore per tornare a indossare il camice bianco. Il medico lavorerà nella prestigiosa clinica del suo amico e collega Alberto Di Meo. Nel frattempo, nel negozio di moda sarà necessario trovare un nuovo magazziniere e verrà pertanto assunto Fulvio Rinaldi. Quest'ultimo avrà una delicata vita personale, segnata da delusioni e sofferenze: è vedovo e la sua azienda è fallita. Fulvio non si abbatterà e si rimboccherà le maniche partendo dal basso, ma non rivelerà a sua figlia Caterina il suo vero lavoro.

Il signor Rinaldi, infatti, le farà credere di lavorare come contabile.

Elvira torna a lavorare a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, nello spogliatoio de Il Paradiso si presenterà a sorpresa Elvira, stupendo così le sue colleghe Veneri. La signora Amato, diventata mamma del piccolo Andrea da pochi mesi, rientrerà al lavoro. Salvatore e sua moglie, nel frattempo, saranno alle prese con l'organizzazione del battesimo del loro bambino. Spazio anche alle vicende della Galleria Milano Moda, dove ci saranno novità nell'organico: Ettore Marchesi sarà il nuovo direttore creativo, mentre sua sorella Greta prenderà il posto di Giulia Furlan come stilista. Odile, invece, sarà al comando, dopo che Tancredi Di Sant'Erasmo si è dovuto fare da parte a causa delle sue azioni sleali contro il negozio di Marcello.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mimmo ha salvato la vita a Enrico

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Enrico è stato sequestrato da finti carabinieri che volevano impedirgli di recarsi a Roma per testimoniare al processo. Mimmo, che ha riconosciuto uno dei criminali, è riuscito a scongiurare il peggio, salvando la vita al medico. Nel frattempo, Rosa ha scoperto che è stato Tancredi a ingaggiare Rita Marengo come spia e, delusa dalle menzogne ​​dell'imprenditore, ha preferito lasciare Milano per tornare a Bologna da sua madre.