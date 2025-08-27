Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che, nella prima settimana di programmazione della decima stagione, i coniugi Amato organizzeranno il battesimo del piccolo Andrea. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle 16 su Rai 1, spazio quindi a Salvatore ed Elvira, che sceglieranno Concetta come madrina e Marcello come padrino. Proprio questa decisione provocherà il disappunto del signor Gallo, che avrebbe preferito suo cugino Tarcisio. Salvo andrà su tutte le furie, non accettando l’imposizione del suocero. Nel negozio di moda di Roberto Landi, intanto, arriverà Fulvio, che assunto come magazziniere.

Salvo si infuria con il padre di Elvira

Elvira e Salvatore saranno al settimo cielo per la nuova vita da genitori. Il piccolo Andrea non li fa dormire molto, ma per loro è una gioia essere diventati mamma e papà. La settimana di messa in onda sarà segnata anche dall’organizzazione del battesimo di Andrea, che verrà trasmesso nella puntata del 12 settembre. I coniugi Amato sceglieranno Concetta Puglisi come madrina, che ha aiutato Elvira durante il parto. Per il ruolo di padrino, invece, verrà scelto Marcello Barbieri, ma questa decisione susciterà il disappunto del nonno del bambino, il signor Gallo, che avrebbe preferito il cugino Tarcisio. Salvatore si infurierà, non accettando l’imposizione del suocero.

Fulvio arriva a Il Paradiso delle signore, ma mente a Caterina

Nel frattempo, a Il Paradiso delle Signore arriverà un nuovo magazziniere: si tratta di Fulvio Rinaldi, ex imprenditore caduto in disgrazia. Il nuovo assunto mentirà a sua figlia Caterina, fingendo di essere un contabile. Per Enrico sarà il momento di tornare a svolgere la sua professione di medico. Il padre di Anita troverà un impiego nella prestigiosa clinica del suo amico Alberto. Enrico e sua figlia si trasferiranno in pianta stabile a Villa Guarnieri. Umberto, intanto, sarà deluso nel vedere che la storia d’amore tra Adelaide e Marcello prosegue senza problemi, ma nonostante la felicità dei due fidanzati, non accantonerà il desiderio di riconquistare la contessa.

Guarnieri, inoltre, inserirà Odile, la figlia avuta con sua cognata, nel suo piano successorio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia ha invitato Botteri

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore andati in onda su Rai 1, Delia e Gianlorenzo hanno continuato ad avvicinarsi, senza però dichiarare i sentimenti che provano l’uno per l’altro. Tuttavia, la Venere ha trovato il coraggio di invitare lo stilista a trascorrere la Pasquetta insieme. In seguito, la coppia si è fidanzata. Nel frattempo, Carmelo è arrivato a Milano per fare una sorpresa a Mimmo, che ha poi compiuto un gesto eroico salvando la vita a Enrico.