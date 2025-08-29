Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano novità in arrivo per la capocommessa e il direttore del negozio. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle 16 su Rai 1, Irene riceverà una visita inaspettata. Intanto, Marcello farà colazione con Marina e, durante i momenti trascorsi con l’attrice, troverà l’ispirazione giusta per qualcosa legato alla sfilata. Nel frattempo, Fulvio avvertirà un malessere, così come Concetta, che a causa dell’influenza non potrà fare da madrina al piccolo Andrea.

Irene e Delia ricevono una visita inaspettata

Irene e Delia riceveranno una visita inaspettata. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non rivelano chi potrebbe far loro visita, ma si ipotizza possa trattarsi di Giovanni Pastore, il cugino di Delia, destinato a diventare uno dei nuovi protagonisti della decima stagione. Tuttavia, sarà necessario attendere la messa in onda per scoprire con certezza di chi si tratti. Nel frattempo, Matteo vivrà una notte di passione con Marina Valli. Il mattino seguente, Marcello verrà a conoscenza dell’accaduto e si troverà a fare colazione con l’attrice. Proprio durante quei momenti, troverà un’ispirazione utile per l’imminente sfilata.

Fulvio e Concetta si sentono male

Nel frattempo, verranno affrontate le vicende di altri protagonisti. Fulvio, da poco assunto nel negozio di Barbieri, avrà un malore e sarà soccorso da Enrico, al quale confiderà il suo stato d’animo. Emergerà inoltre che il signor Rinaldi ha tenuto nascosta la sua nuova occupazione alla figlia Caterina, che nel frattempo farà la conoscenza di Agata. Concetta, invece, non si sentirà bene a causa di un’influenza, e questo sarà un problema per Elvira, poiché la signora Puglisi avrebbe dovuto fare da madrina al piccolo Andrea. I coniugi Amato si troveranno in difficoltà poco prima della cerimonia, ed Elvira dovrà scegliere un’altra figura femminile come guida per suo figlio.

Rosa, invece, tornerà a Milano e porterà un regalo a Roberto Landi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico è stato ferito

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore andati in onda su Rai 1, Enrico è stato ferito a un braccio, ma si è salvato grazie all’intervento tempestivo di Mimmo Burgio. Elvira ha dato alla luce il suo primo figlio, mentre Delia e Gianlorenzo hanno ufficializzato il loro fidanzamento. Spazio anche alle vicende di Umberto, che ha scoperto di essere il padre di Odile, ma non ha potuto rivelarlo alla ragazza perché Adelaide gli ha chiesto di mantenere segreta la paternità. Successivamente, Adelaide è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, eseguito proprio da Enrico.