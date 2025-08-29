Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un malessere per uno dei protagonisti e un gradito ritorno in città. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle 16 su Rai 1, Fulvio avrà un malore, ma verrà prontamente soccorso da Enrico. Rosa, invece, farà ritorno a Milano e porterà un regalo a Roberto. Ci sarà spazio anche per le vicende dei coniugi Amato, che avranno discussioni con il signor Gallo per l'organizzazione del battesimo di Andrea.

Fulvio si sente male e viene soccorso da Enrico

Fulvio verrà assunto come magazziniere a Il Paradiso delle signore, ma deciderà di non rivelare la sua nuova occupazione alla figlia Caterina.

Botteri cercherà di convincerlo a essere sincero con lei, ma Fulvio avrà un malore e sarà necessario l'intervento di Enrico, che gli presterà i primi soccorsi. Successivamente, il medico ascolterà le confidenze del signor Rinaldi, che si aprirà con lui riguardo ai suoi tormenti interiori. Le anticipazioni rivelano che il magazziniere ha un passato difficile. Nel frattempo, Delia e Irene riceveranno una visita inaspettata.

Rosa torna a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Rosa Camilli farà ritorno a Milano dopo aver trascorso alcuni mesi dalla madre a Bologna. La giornalista porterà un regalo a Roberto Landi, anche se non è stato specificato di cosa si tratti. Secondo le anticipazioni, potrebbe essere una copia del romanzo scritto da Rosa.

Anche Odile verrà informata della trama. Ci sarà spazio inoltre per le vicende dei coniugi Amato, che avranno alcuni battibecchi con Gallo riguardo all'organizzazione del battesimo del piccolo Andrea. Il padre di Elvira non approverà la scelta di Marcello come padrino del nipote.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Concetta ha aiutato Elvira a partorire

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Elvira ha avuto un malore mentre era al lavoro in negozio e le si sono rotte le acque. È stata prontamente soccorsa dalle colleghe, e Concetta l'ha aiutata a partorire il suo primo figlio. Adelaide, invece, ha confessato a Umberto una verità legata a un loro incontro passionale avvenuto decenni prima: dalla relazione tra i due cognati è nata Odile.

Guarnieri, sconvolto dalla scoperta di essere il padre della ragazza, ha promesso alla contessa di mantenere il segreto con Odile. Marta ha invece proseguito la sua storia d'amore con Enrico, il quale però le ha nascosto di avere problemi alla mano a causa della sparatoria. Mimmo, nel frattempo, ha vissuto un momento di riscatto professionale dopo la sospensione: ha compiuto un gesto eroico salvando Enrico da un sequestro lampo e facendo arrestare i criminali che volevano impedirgli di testimoniare al processo. Agata, colpita dal coraggio di Mimmo, ha iniziato a guardarlo con occhi diversi. Infine, per Delia e Gianlorenzo c'è stato un lieto fine: dopo mesi di avvicinamenti, i due colleghi si sono fidanzati.