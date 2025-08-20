Le anticipazioni delle puntate di Innocence che verranno trasmesse su Canale 5 domenica 24 e sabato 30 agosto svelano che finalmente Ela riuscirà a recuperare la memoria e in fase di processo scagionerà Ilker affermando che non è stato lui a colpirla.

Irem finge di togliersi la vita

Le anticipazioni delle puntate di Innocence che andranno in onda il 24 ed il 30 agosto prendono il via dalla preoccupazione della famiglia di Ela visto che quest'ultima ha lasciato la casa facendo perdere le sue tracce e tutti penseranno che si trova con Ilker. Frattanto, Irem attirerà l'attenzione pubblicando un video in cui annuncia di volersi togliere la vita, ma presto si scoprirà che l'influencer ha solo dato vita ad una messa in scena.

Hale però approfitterà dell'attenzione mediatica e spingerà la nuora a pubblicare un altro video in cui chiede scusa ai suoi follower e in cui afferma che Ilker ed Ela la notte in cui lei aveva finto di uccidersi non si erano incontrati.

Nei fatti, però, Ela e Ilker la notte del presunto suicidio si sono incontrati, tornando nel luogo in cui la ragazza ha subito l'aggressione. Ela finalmente riuscirà a recuperare la memoria, ricordando i dettagli dell'aggressione. Intanto, Ilker racconterà tutto ad Hale che per proteggerlo organizzerà la sua fuga.

Ilker si presenta in tribunale

Quando Ilker sembrerà sparito, Ela comunicherà alla madre e all'avvocato di aver recuperato la memoria. Tutti così si convinceranno che la sua testimonianza incastrerà l'aggressore.

Arriverà il giorno dell'udienza e Ilker sarà sul punto di imbarcarsi per le Cayman ma all'ultimo cambierà idea e si presenterà in tribunale.

La deposizione di Ela nasconderà l'ennesimo colpo di scena. La giovane affermerà che Ilker, la sera dell'aggressione, l'aveva colpita con una sedia ma poi era andato via. Un'altra persona era poi giunta successivamente ad assalirla, ma lei non l'ha vista in volto. Ela si dirà però sicura che non era Ilker visto che la persona in questione non aveva tatuaggi sulle braccia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Ela è stata finalmente dimessa dall'ospedale e la sua famiglia le ha organizzato una festa di compleanno. Nonostante si sia mostrata tranquilla, Ela è ancora profondamente scossa anche per via della sua assenza di memoria riguardo la notte dell'aggressione.

Ilker ha contattato Ela chiedendole di mentire alla polizia dicendo che lei stessa aveva richiesto una sua visita in ospedale. Ela ha acconsentito e i due si sono accordati per vedersi. La loro telefonata è stata ascoltata da Irem che sconvolta ha iniziato a bere e a prendere delle pillole.