Le anticipazioni delle puntate di Innocence che andranno in onda il 31 agosto e il 6 settembre rivelano che Ela, durante una seduta di terapia, ricorderà di essere stata incinta e di aver perso il suo bambino.

La ragazza accuserà Ilker di averle fatto perdere il figlio con la sua aggressione.

Ilker ammette l'aggressione ad Ela

Le anticipazioni di Innocence relative agli episodi che verranno trasmessi domenica 31 agosto e sabato 6 settembre prendono il via da una dichiarazione di Ilker, il quale confermerà la versione di Ela. L'uomo, infatti, pur affermando di non ricordare di averla aggredita tirandole una sedia, dirà di aver avuto uno scontro con Ela e di essere poi uscito di casa, finendo per svenire sulla spiaggia.

Successivamente, aggiungerà che dopo essersi ripreso era tornato a casa trovando la giovane sporca di sangue e malridotta.

Bahar, però, sarà furiosa con Ela, che con la sua testimonianza ha in sostanza offerto ad Ilker un appoggio per edificare la propria difesa. Anche la famiglia Ilgaz non sarà serena dato che Ismail sarà convinto del fatto che nessuno crederà alla versione del figlio. Ilker avrà tuttavia un timore più grande: che Ela possa rammentare la gravidanza.

Ela proseguirà con la seduta di psicoanalisi e durante un colloquio con il dottore dirà di sentire una sensazione di vuoto, ricordando alla fine di essere stata incinta.

In preda allo choc, si presenterà a casa di Ilker e lo accuserà di aver causato il suo aborto tirandole contro una sedia.

A questo punto, l'uomo ammetterà di averla aggredita e di aver sempre saputo di essere il padre del bambino.

Banu minaccia Bahar e Timur

Irem sarà sconvolta dalla rivelazione di Ilker e deciderà di lasciare immediatamente il marito. Hale dal canto suo sarà terrorizzata che le novità scatenino uno scandalo e così tramerà con Banu per mettere un freno al potenziale disastro. Banu, infatti, si recherà a casa di Bahar e Timur e li minaccerà affermando che la gravidanza di Ela non poggia su documenti ufficiali.

Ela, presa alla sprovvista e spaventata, deciderà allora di mantenere il segreto sulla sua gravidanza.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Irem ha messo in scena il suo suicidio, salvo poi essere scoperta.

Ela ha invece recuperato la memoria e con essa i dettagli della sera dell'aggressione.

In questo frangente, Ela ha affermato davanti alla corte di essere certa che non è stato Ilker a farla finire in coma dato che il suo aggressore non aveva tatuaggi sulle braccia.