Le anticipazioni di Innocence annunciano nuovi colpi di scena. Nella puntata che andrà in onda domenica 7 settembre alle ore 17:45 su Canale 5, due notizie diventeranno pubbliche: il divorzio tra Ilker e Irem e la gravidanza segreta di Ela. Nel frattempo, Timur rischierà di finire in carcere, mentre Ela inizierà un lento ritorno alla normalità, tornando all’università.

Irem e Ilker divorziano

Bahar cercherà di convincere sua figlia Ela a non far trapelare alcuna informazione sulla gravidanza avuta da Ilker, desiderando che la notizia non diventi di dominio pubblico.

Anche Ela, dal canto suo, preferirà non esporre ulteriormente la propria vita privata, per evitare critiche e giudizi indesiderati. Tuttavia, sarà Irem a rivelare la verità: l'influencer, durante una diretta social successiva al divorzio da Ilker, parlerà apertamente dell’aborto di Ela. Tutto ciò susciterà grande clamore.

Timur rischia il carcere, Ela torna in università

Nel frattempo, la famiglia Yuksel affronterà una fase di crisi, segnata da continui litigi e tensioni che causeranno nuove spaccature. Durante una discussione, il piccolo Mert scoprirà che suo padre Timur rischia di finire dietro le sbarre. Sconvolto, il bambino darà la colpa a sua sorella Ela, ritenendola responsabile di quanto sta accadendo alla sua famiglia.

Il giorno seguente, Ela prenderà una decisione importante: tornare all’università dopo gli ultimi avvenimenti. Affronterà il percorso accanto a Burcak e Umut, ma il ritorno alla normalità si rivelerà più difficile del previsto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilker non è scappato

Nelle puntate precedenti di Innocence, Ilker è stato accusato di aver aggredito Ela, finendo in carcere. Dopo la scarcerazione, è stato comunque obbligato a presentarsi in tribunale. Temendo una condanna, sua madre ha organizzato la fuga, fornendogli documenti falsi e salutandolo con la consapevolezza che non lo avrebbe più rivisto. Il giorno dell’udienza, la signora Ilgaz non ha mostrato preoccupazione per l’assenza del figlio, lasciando intuire ai presenti di averlo aiutato a scappare.

Ma, a sorpresa, Ilker ha cambiato idea all’ultimo momento: non è salito sull’aereo ed è arrivato in ritardo al processo. A stupire è stata la dichiarazione di Ela, che ha detto di ricordare quanto accaduto la notte dell’aggressione. Ha ammesso che Ilker l’ha colpita con una sedia, ma ha escluso che sia stato lui a buttarla fuori dall’auto in corsa, scagionandolo così dalle accuse più gravi.