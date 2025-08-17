Le anticipazioni turche di Io sono Farah preannunciano un evento drammatico in un giorno di festa. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Farah sarà pronta a sposare Tahir ma durante la cerimonia alcuni uomini armati faranno irruzione nella villa di Ali Galip, sparando all’impazzata. Il colpo di scena sarà l’identità del mandante dell’avvertimento al malavitoso: Orhan. Nel frattempo, Tahir sarà disposto a tutto pur di aiutare la madre del piccolo Karim, arrivando persino a voler falsificare l’esito del DNA per poter riconoscere il bambino.

Tahir e Farah vogliono sposarsi

Tahir e Farah saranno pronti a convolare a nozze. Il matrimonio in realtà non sarà dettato da un amore già sbocciato tra i due protagonisti, ma rappresenterà un escamotage per permettere a Farah di evitare il ritorno in Iran. Grazie all’unione con Tahir, la dottoressa potrà rimanere in Turchia, ottenendo così la cittadinanza. Tuttavia, un imprevisto si verificherà poco prima di pronunciare il sì. La cerimonia, che si svolgerà nella villa di Ali Galip, verrà improvvisamente interrotta dall’irruzione di alcuni uomini armati che spareranno all’impazzata, impedendo a Tahir e Farah di firmare i documenti che renderebbero valida la loro unione. La sparatoria sarà un chiaro avvertimento ad Ali Galip: il mandante del commando armato sarà Orhan, deciso a far sapere al pericoloso boss di non fare del male a suo figlio Mehmet.

Tahir vuole riconoscere Kerim

Nel frattempo, emergeranno dettagli interessanti riguardanti sia la sparatoria sia le motivazioni che spingeranno Tahir a sposarsi. Orhan, infatti, non sarà al corrente che proprio nella villa di Ali Galip saranno presenti anche sua figlia Gonul e la consorte Perihan. Fortunatamente, le anticipazioni turche di Io sono Farah chiariscono l’aspetto più importante: nessuno si farà male. Intanto, verranno affrontate le vicende di Tahir, che sarà disposto a riconoscere Kerim come suo figlio. Per riuscire nel suo intento, il ragazzo architetterà un piano per diventare a tutti gli effetti il padre di Kerim: falsificherà l’esito del test del DNA. Nel frattempo, la dottoressa farà una rivelazione sul suo passato, svelando a Tahir il vero motivo che l’ha spinta a lasciare l’Iran: ha ucciso il padre di suo figlio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Farah ha assistito a un omicidio

Nelle precedenti puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Farah si è recata in un locale per fare le pulizie, assistendo di nascosto a un omicidio. Tahir e alcuni suoi uomini si sono accorti della presenza della ragazza e hanno fatto in modo che non testimoniasse e dimenticasse l’accaduto. Tahir, intanto, ha conosciuto meglio Farah, scoprendo che suo figlio Kerim è gravemente malato, e si è impegnato a proteggerla, aiutandola a pagare le costose cure e i ricoveri ospedalieri.