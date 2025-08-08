Nei prossimi episodi di Io sono Farah, Farah Erşadi correrà un grave pericolo quando Kaan Akıncı verrà indicato come l’assassino del poliziotto sotto copertura Alperen. Bekir, su ordine di Ali Galip Akıncı, sequestrerà la ragazza per scoprire se è stata lei a denunciare il figlio del boss.

Ali Galip deciso a vendicarsi di Tahir

Dopo aver scoperto che Kaan ha cominciato a frequentare sua sorella Gönül in segreto, facendole credere di chiamarsi Emir, Mehmet crederà che sia stato il ragazzo a uccidere Alperen. Non appena l’ispettore farà arrestare Kaan, Ali Galip ordinerà a suo nipote Bekir di rapire Farah, con il sospetto che ci sia il suo coinvolgimento nella vicenda.

Appena Bekir minaccerà di toglierle la vita puntandole un coltello alla gola, Farah riuscirà a scappare dopo averlo ferito a una gamba. Quando sarà libera, chiederà a Tahir di portare lei e suo figlio in un posto sicuro.

Mentre Bekir finirà in ospedale, Mehmet dirà a Kaan di aver ritrovato la pistola con la quale ha ucciso Alperen. Ali Galip sarà determinato a farla pagare a Tahir, con la convinzione che sia stato lui a consegnare l’arma all’ispettore.

Kaan viene scagionato, Ali Galip ordina a Tahir di uccidere Mehmet

Ali Galip farà scagionare suo figlio Kaan con l’aiuto di sua nipote Bade: emergerà che la pistola consegnata a Mehmet non è quella del delitto. Quest’ultimo non perderà tempo per affrontare Tahir, il quale gli dirà di non averlo preso in giro, poiché l’arma è davvero quella che Kaan ha usato per uccidere Alperen.

Poco dopo, Mehmet interromperà un appuntamento romantico tra Kaan e Gönül, alla quale dirà che Kaan è l’omicida di Alperen. Dopo aver confortato Gönül, Farah rivelerà a Mehmet di aver sentito due spari il giorno in cui Alperen è stato ucciso.

A quel punto, l’ispettore si recherà nel locale in cui è avvenuto l’omicidio e finirà per trovare un bossolo. Mentre Mehmet sospetterà che non sia Kaan il vero colpevole, Ali Galip ordinerà a Tahir di uccidere il commissario.

Farah ha rischiato di essere rimpatriata

A seguito del suo arresto come immigrata clandestina, Farah è stata caricata con forza sull'autobus diretto all'aeroporto per essere rimpatriata in Iran senza il figlio.

Dopo aver chiesto a Bade il suo aiuto legale, Tahir ha fermato l’autobus per impedire l’espulsione della ragazza dalla Turchia.

A evitare il peggio ci ha pensato Mehmet con il suo arrivo. Tuttavia, Farah si è rifiutata di andare con l’ispettore e ha scelto di seguire Tahir e Bade, che le ha offerto la sua assistenza per farle ottenere la cittadinanza.