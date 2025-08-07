Seyfullah farà fuoco contro Hikmet durante la festa nella puntata de La forza di una donna di martedì 12 agosto in cui Ceyda si esibirà per tutta la famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Peyami farà da scudo a Hikmet che se la caverà con una ferita alla gamba. Il ragazzo, però, sarà colpito in pieno e le sue condizioni sembreranno gravi. Nel trambusto, Ceyda fingerà di essere preoccupata per Peyami e lascerà intendere di avere una relazione con lui. Nel frattempo, ci sarà un duro faccia a faccia tra Sarp e Sirin.

Ceyda canterà alla festa a casa di Hikmet

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda sarà chiamata ad esibirsi a casa di Hikmet per la sua famiglia. Seyfullah organizzerà una piccola festa e chiamerà Ceyda perché sua figlia Umran apprezza molto le sue doti canore. La donna non potrà sottrarsi, ma Hikmet lo prenderà come un affronto personale e vivrà tutta la situazione in seria difficoltà. Ceyda inizierà ad esibirsi di fronte a tutti gli invitati e Umran ne sarà entusiasta, ma noterà che suo padre Seyfullah non fa che guardare la cantante. La donna condividerà il suo pensiero con Hikmet: "Mio padre ha messo gli occhi su Ceyda" e lui sarà d'accordo con sua moglie. A quel punto Umran cercherà un modo per far licenziare la cantante per tenerla lontana da suo padre.

Hikmet suggerirà a sua moglie di dire a Seyfullah che Ceyda ha messo gli occhi su di lui: "Piangi anche un po'", le dirà. Umran, ingenuamente, seguirà il consiglio di suo marito, ma Seyfullah non risolverà la questione con un licenziamento. Pensando che Hikmet e Ceyda abbiano ancora una relazione, Seyfullah prenderà un'arma e farà fuoco contro suo genero. A salvare la vita a Hikmet sarà Peyami che sarà colpito in pieno petto, mentre il marito di Umran se la caverà con una ferità alla gamba.

Il duro faccia a faccia di Sarp e Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 12 agosto, la festa a casa di Hikmet finirà in tragedia. Ceyda sarà disperata per Hikmet, ma non potrà darlo a vedere e quindi fingerà di soffrire per Peyami, lasciando intendere a Umran di avere una relazione con lui.

Le condizioni di Peyami saranno gravi e l'uomo verrà trasportato urgentemente in ospedale. Nel frattempo, Sarp incontrerà Sirin e riverserà su di lei tutta la rabbia accumulata negli anni. "Ti odio", urlerà , "Ho perso tutto per colpa tua". La ragazza, spaventata, tenterà di scappare ma si ritroverà di fronte alle lapidi di Bahar, Doruk e Nisan e ne sarà sconvolta.

Seyfullah è pronto a tutto pur di salvare il matrimonio di sua figlia Umran

Nelle puntate precedenti, Seyfullah ha scoperto che Hikmet ha un debole per Ceyda e ha comprato il locale in cui lavora la donna. Il ricco imprenditore ha acquistato anche le cambiali che Ceyda aveva firmato per il vecchio proprietario e adesso la ragazza si ritrova ad avere un debito con Seyfullah. Hikmet ha perso ogni potere perché non può aiutare Ceyda comprando le cambiali da suo suocero che gli ha intimato di dimenticare la cantante.