Le anticipazioni turche della seconda stagione di La forza di una donna preannunciano nuovi momenti di tensione per Bahar.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, la figlia maggiore di Hatice avvertirà un malessere e verrà ricoverata in ospedale. La dottoressa Jale considererà ormai critica la sua situazione clinica: Bahar sarà in condizioni gravi e dovrà sottoporsi con urgenza ad un trapianto di midollo osseo.

Sirin, la donatrice designata, sparirà però nel nulla, costringendo Bahar a lottare tra la vita e la morte.

Bahar si sente male, Sirin fa perdere le sue tracce

Nei primi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, Bahar avvertirà nuovamente un malessere, ma nessuno potrà soccorrerla perché le persone a lei più vicine saranno impegnate e lontane da casa.

I suoi familiari si accorgeranno che qualcosa non va quando Musa informerà gli amici che Bahar non è andata a prendere Nisan e Doruk a scuola.

Ceyda e Arif capiranno subito la gravità della situazione e si precipiteranno a casa, dove troveranno Bahar priva di sensi.

Seguiranno momenti concitati: la corsa in ospedale e una diagnosi urgente da parte della dottoressa Jale, che confermerà la gravità del quadro clinico e la necessità di un trapianto immediato.

Sirin, intanto, sparirà nel nulla.

Sirin sparisce dopo una discussione con Enver

Nel frattempo, inizierà una ricerca disperata di Sirin, poiché sarà lei la donatrice necessaria per salvare Bahar con un trapianto di midollo osseo.

La figlia minore di Hatice sarà tuttavia in fuga dopo una violenta discussione con Enver. Si scoprirà presto dove si è rifugiata: Sirin si nasconderà da Suat, che le offrirà ospitalità e le fornirà anche le proprie carte di credito pur di impedirle di rivelare a Sarp che la sua prima famiglia è ancora viva.

Sirin taglierà ogni contatto, spegnendo il telefono, e non verrà così a sapere che sua sorella è in condizioni critiche e che senza il suo aiuto rischia la vita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Arif ha regalato una collana a Bahar

Nei precedenti episodi di La forza di una donna andati in onda su Canale 5, Bahar ha festeggiato il suo compleanno, circondata da amici e familiari che hanno organizzato una festa per lei.

In quell’occasione, Arif le ha regalato una collana con un ciondolo a forma di cuore, minimizzando il gesto e senza confessarle ancora i suoi sentimenti.

Nel frattempo, Sirin ha incontrato Sarp, che ha deciso di perdonarla per il male causato in passato.

Tuttavia, la ragazza non ha rivelato al cognato che la sua prima famiglia è ancora viva, come invece gli era stato fatto credere. Sirin ha taciuto la verità perché minacciata dagli uomini di Suat.