Hatice si recherà dall'amante del suo primo marito nella puntata de La forza di una donna di lunedì 25 agosto, sperando di trovare un'altra sorella di Bahar per il trapianto di midollo.

Le anticipazioni rivelano che anche l'ultima speranza di Hatice sarà delusa, perché la sua rivale le assicurerà che entrambe le sue figlie sono dell'attuale marito. Hatice non si fiderà delle parole della donna e, prima di andare via, strapperà un capello della figlia, appena rientrata. Una volta andata via, la madre di Bahar scoppierà in lacrime e telefonerà a Jale per aggiornarla sulla situazione.

L'ultima speranza di Hatice per salvare la vita a Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hatice riceverà una pessima notizia: Sirin ha l'epatite e non può donare subito il midollo a Bahar. Jale spiegherà a sua zia che bisognerà attendere che la cura risolva il problema di Sirin, ma per Bahar potrebbe essere troppo tardi. Questa situazione farà disperare Hatice che pur di salvare la vita di sua figlia dimostrerà di essere disposta a tutto. La donna, infatti, si metterà a cercare l'amante del suo primo marito che, si vocifera, potrebbe aver dato alla luce un'altra sorella di Bahar. Hatice si recherà a casa della sua vecchia rivale in amore che le aprirà la porta con un certo stupore.

"Ero la moglie di Hamdi", dirà Hatice presentandosi a Bahar, la donna che ha ispirato anche il nome di sua figlia. La diffidenza iniziale sarà tanta, ma alla fine Bahar farà entrare Hatice perché dalla sua espressione leggerà tutta la sua sofferenza. "Mia figlia è molto malata", dirà Hatice disperata, "E ho bisogno del tuo aiuto". Bahar non capirà come potrebbe risolvere il problema della donna che proseguirà il suo racconto. "Quando ero sposata con Hamdi, girava voce che avesse avuto una figlia illegittima con te". Bahar sarà molto chiara, anche se le dispiacerà moltissimo per Hatice: "Le mie due figlie sono di mio marito", taglierà corto, "Non so come poter aiutarti".

L'incontro tra Hatice e la sua storica rivale in amore

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 25 agosto, Hatice insisterà, assicurando a Bahar che non parlerà a nessuno del loro passato. "Dirà che siamo lontane parenti", dirà la donna, ma purtroppo non riceverà la risposta che sperava. "Aiuterei volentieri tua figlia", dirà Bahar, "Ma non posso". La conversazione delle due donne sarà interrotta dall'arrivo di Ece, la figlia di Bahar, e Hatice ne approfitterà per rubarle un capello con un abbraccio. La madre di Bahar andrà via e appena girerà l'angolo scoppierà a piangere per la disperazione. Hatice telefonerà subito a Jale per informarla di quello che è appena successo, ma le dirà anche che ha preso un capello della presunta sorella di Bahar per farlo analizzare.

Il grande amore di Hatice per sua figlia Bahar

Con la visita alla sua rivale, Hatice ha dimostrato di tenere moltissimo a sua figlia Bahar, anche se è sempre stata accusata del contrario. Il suo matrimonio con Hamdi, infatti, è stato una forte sofferenza per lei visto che l'uomo la tradiva ripetutamente. Il primo marito non aveva molto rispetto per Hatice, tanto che ha imposto alla loro figlia il nome di Bahar, lo stesso della sua amante. In sua figlia, Hatice ha sempre visto il ricordo di quei terribili momenti e per questo è stata così lontana da lei. Nelle scorse puntate è emerso che nonostante la donna si sia rifatta una vita con Enver, prova ancora dolore per la ferita lasciata da Hamdi. A rivelarlo è stato Enver che durante un litigio con sua moglie, ha accusato Hatice di amare solo Sirin perché è nata in un momento felice della sua vita.