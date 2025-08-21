Piril tornerà a casa da Sarp nella puntata de La forza di una donna di giovedì 28 agosto, ma sarà sorpresa dal vedere che Julide vive con lui adesso.

Le anticipazioni rivelano che la madre di Sarp non perderà occasione per ricattare Piril: "Sarp scoprirà che Bahar è viva e correrà da lei, ti lascerà", dirà la donna chiedendo degli orecchini in cambio del suo silenzio.

Suat e Sarp ai ferri corti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp vedrà di nascosto Sirin e la perdonerà per tutto il male fatto. L'uomo farà tutto questo per implorare la ragazza e chiederle di non dire a nessuno che lui è vivo.

Quando Suat verrà a sapere che Sarp ha incontrato Sirin, andrà su tutte le furie e tra i due uomini nascerà un aspro litigio. Esasperato dall'ingerenza del suocero, Sarp si dissocerà completamente dai suoi piani:e chiederà a Julide di fare le valigie e di andare via con lui. La donna non potrà fare altro che seguire suo figlio, visto che il suo desiderio sarà recuperare il rapporto con lui e conoscere i suoi nipotini. Sarp aprirà le porte della sua casa a Julide che, appena si sistemerà, chiederà a suo figlio di raccontargli cosa gli è accaduto. "Cosa è successo?" chiederà la donna a Sarp che le spiegherà che Piril lo ha salvato dopo la caduta in mare. L'uomo aggiungerà anche che adesso è nel mirino di Nezir, il padre di un ragazzo a cui ha tolto la vita per difendere Piril poco dopo il salvataggio.

Julide sarà molto scossa nel sapere che Sarp è in grave pericolo e la tensione in casa sarà complicata dall'arrivo inaspettato di Piril.

Il ritorno inaspettato di Piril e i gemelli dall'America

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 28 agosto, Piril e i bambini torneranno in Turchia per fare una sorpresa a Sarp. Quest'ultimo non sembrerà felice di rivedere sua moglie, ma la accoglierà con un abbraccio. "Sono tornata al mio posto, accanto a mio marito", dirà Piril. La donna sarà molto stupita nel vedere che, nella loro casa, vive anche sua suocera, ma fingerà tranquillità di fronte a Sarp. Appena Julide resterà da sola con sua nuora, però, inizierà a ricattarla. Tutto avrà inizio quando la donna noterà dei preziosi orecchini indossati da Piril: "Potresti regalarmeli", dirà.

La nuora rifiuterà di cedere alla richiesta di Julide che partirà con le minacce: "Sarp scoprirà che Bahar è viva e correrà da lei, ti lascerà". Piril inizierà a tremare, anche se proverà a mostrare sicurezza, dicendo a sua nuora che Sarp l'ha sposata per amore.

Perché Piril è tornata in Turchia?

Nelle scorse puntate, Piril ha visto che Bahar è sui social con una foto di famiglia. La donna, in preda al panico ha telefonato a Suat dicendosi pronta a dire a Sarp che sua moglie è viva prima che lo scopra da solo. L'uomo è stato molto duro con sua figlia e l'ha convinta a desistere: "Sarp ti lascerà, è questo che vuoi?". Piril, quindi, ha pensato che l'unico modo per tenere suo marito legato a sé fosse tornare subito a casa da lui con i bambini.