Sirin sta mentendo a tutti, perché è stata lei a inventare la morte di Bahar e dei bambini. La verità emergerà nelle prossime puntate de La forza di una donna, quando Sarp racconterà alla moglie come sono andate davvero le cose.

Le anticipazioni rivelano che Sirin ha finto stupore davanti alla tomba di sua sorella, ma in realtà è stata lei a orchestrare tutto. Quando Sarp, dopo la caduta in mare, ha inviato Munir da Bahar, Sirin ha aperto la porta e ha mandato via l'uomo dicendogli che sua sorella e i bambini non c'erano più.

La bugia di Sirin che ha cambiato la vita a tutti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin sta mentendo a tutti. Ha finto stupore di fronte alle false tombe di Bahar, Doruk e Nisan, ma presto si scoprirà che in realtà sa bene che Sarp crede di aver perso la sua famiglia. A inventarsi la bugia della morte dei tre è stata proprio la ragazza e tutto emergerà quando Sarp racconterà a sua moglie cosa gli è successo dopo la caduta in mare. Il pubblico di Canale 5 scoprirà che Sirin ha inventato la bugia della morte quando si scontrerà per caso con Munir in ospedale e i due si riconosceranno. La ragazza ricorderà che, quattro anni prima, è stato proprio Munir l'uomo inviato da Sarp per tranquillizzare Bahar dopo la caduta.

Si scoprirà che in quell'occasione Sirin aveva comunicato a Munir che Bahar e i suoi figli erano morti in un incendio. Il motivo di questa bugia va collegato all'ossessione che Sirin ha sempre provato per Sarp: appena ha avuto l'occasione di allontanarlo per sempre da sua sorella, non ci ha pensato due volte. La ragazza si è inventata che Bahar e i bambini erano deceduti e in questo modo ha spento per sempre la speranza di un ritorno di Sarp da sua moglie. Il piano di Sirin ha funzionato alla perfezione, tanto che Sarp, dopo aver saputo di non avere più una famiglia, si è avvicinato sempre di più a Piril, che è diventata la sua nuova moglie e anche la madre dei suoi due figli.

Il faccia a faccia di Bahar e Sarp: tutta la verità

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, tra Sarp e Bahar ci sarà un faccia a faccia in cui emergerà tutta la verità su quello che è successo negli anni in cui i due sono stati lontani. Sarp racconterà a Bahar che non è stata affatto una sua scelta stare lontano da tutti loro, perché lui era convinto che fossero morti in un incendio. Le spiegherà che Sirin è stata la colpevole della sua caduta in mare, perché, dopo il suo rifiuto, lo ha accusato ingiustamente di averla molestata. Solo in quel momento, Bahar apprenderà che gli altri passeggeri del traghetto si sono scagliati contro Sarp, che ha perso l'equilibrio ed è caduto. L'uomo proseguirà il suo racconto dicendo che Piril lo ha salvato dal mare e mentre era ancora convalescente ha chiesto a Munir, un collaboratore di suo suocero, di recarsi da lei per avvisarla del fatto che era in vita.

"Doveva darti dei soldi e chiederti di aspettarmi", dirà Sarp a Bahar, dandole la prova che non avrebbe mai abbandonato la sua famiglia, "Ma Sirin gli ha risposto che tu e i bambini eravate morti in un incendio". Bahar resterà senza parole, perché si renderà conto che Sirin è stata l'artefice di ogni suo problema e che è molto più cattiva di quanto credesse.

Sirin ha accettato di donare il midollo osseo a Bahar e sta vedendo uno psichiatra

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin ha incontrato Sarp in Turchia ed è rimasta sconvolta. Il pubblico, per il momento, immagina che la ragazza abbia reagito in questo modo perché pensava che Sarp fosse morto. In realtà, la paura della ragazza derivava semplicemente dalla consapevolezza che tutte le sue bugie abbiano causato grossi guai e che potrebbero essere scoperte.

Sirin teme che Sarp possa vendicarsi di lei e ha anche paura che l'uomo scopra che Bahar è viva, perché è stata lei a inventare tutto. Per il momento, nessuno immagina fin dove si sia spinta Sirin, anche se i problemi psichiatrici della ragazza sono ormai evidenti. Persino Hatice si è convinta che la ragazza abbia bisogno dell'aiuto di un professionista. Sirin si sta sottoponendo a delle sedute con uno psichiatra e ha appena accettato di donare il midollo osseo a Bahar.