Sarp incontrerà Sirin e la porterà con sé al cimitero per sfogare tutta la sua rabbia e il suo dolore nelle puntate de La forza di una donna in onda dall'11 al 15 agosto. "Per colpa tua ho perso tutto, non ho mai odiato nessuno come te", urlerà strattonandola, "Perché sei ancora viva?"

Le anticipazioni rivelano che Sirin riuscirà a fuggire da Sarp e si ritroverà davanti alle false tombe di Bahar, Doruk e Nisan. Nel frattempo, Musa si trasferirà nel quartiere di Arif e sarà accolto con una cena a casa di Bahar. Tra lui e Yeliz nascerà subito una simpatia e il gruppo apparirà più affiatato che mai.

La grande amicizia di Bahar, Yeliz, Ceyda ed Enver

Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver organizzeranno le loro vite per fare fronte comune. Rimasti tutti senza lavoro, decideranno di aiutarsi l'un l'altro e il loro legame sarà ogni giorno più solido. Nel frattempo, Sarp sarà tormentato dal ricordo di Bahar e i suoi bambini, tanto che quando si addormenterà sognerà la donna e si sveglierà di soprassalto e scoppierà in un pianto disperato.

Il giorno dopo, Sarp andrà al quartiere in cui abita Hatice per cercare notizie sulla sua famiglia e si fermerà al negozio di telefonia. L'uomo chiederà al negoziante se Enver si sia trasferito, perché non ha trovato l'insegna della sua attività di sarto. Il tecnico risponderà che Enver è andato a stare da un parente, ma Hatice e le figlie abitano ancora nel quartiere.

Sarp sarà perplesso quando sentirà la parola "figlie", ma l'altro si correggerà subito: "La figlia, Sirin". Il marito di Bahar andrà via insoddisfatto, ma quando arriverà alla porta del negozio incrocerà Sirin e l'incontro lascerà entrambi di sasso. Dopo aver guardato a lungo Sirin, Sarp andrà via di corsa, ma Sirin lo seguirà ed entrerà nella sua macchina. "Sei tu?", gli chiederà più volte tremando, "Sei vivo".

Il trasferimento di Musa e la sintonia con Yeliz

Sarp partirà con l'auto e si dirigerà al cimitero con Sirin che non riuscirà a smettere di piangere. L'uomo prenderà la ragazza per un braccio e la trascinerà con sé senza dirle una parola. Terrorizzata, Sirin gli chiederà ripetutamente cosa voglia da lei.

A quel punto, Sarp sfogherà tutta la sua rabbia: "Per colpa tua ho perso tutto quello che avevo. Non ho mai odiato nessuno come te". "Perché sei ancora viva?", chiederà Sarp strattonando la ragazza che riuscirà a fuggire disperata.

Sirin correrà senza meta pur di scappare dalle mani di Sarp e finirà di fronte alle lapidi con i nomi di Bahar, Doruk e Nisan. Sirin guarderà le lapidi terrorizzata. Nel frattempo, Musa si trasferirà al quartiere di Arif e sarà accolto con una cena a casa di Bahar. In questa occasione, Yeliz e Musa si conosceranno e tra i due nascerà una simpatia.

Sirin continua a fingere, ma è lei l'artefice di tutto

Sirin sarà pietrificata di fronte alle tombe di Bahar, Nisan e Doruk, ma la ragazza sa benissimo da tempo della loro finta morte.

A comunicare che la famiglia di Sarp ha perso la vita in un incendio, infatti, è stata proprio lei. Dopo la caduta in mare, Sarp ha mandato un suo collaboratore da Bahar per consegnarle dei soldi e chiederle di aspettarlo. L'uomo non ha trovato nessuno a casa di Bahar ed è andato a bussare da Hatice, ma ad aprirgli la porta è stata Sirin.

Quando la ragazza ha capito che c'era un messaggio per Bahar, ha detto che sua sorella e i bambini erano morti in un incendio. Sirin trema davanti alle tombe di Bahar e i suoi figli, non perché non sapeva della loro finta morte, ma perché teme che dovrà fare i conti con le sue bugie molto presto.