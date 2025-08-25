Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano nuovi segreti destinati a emergere, in particolare riguardo al padre dei piccoli Doruk e Nisan. Nelle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre alle 15:45 su Canale 5, Enver confesserà a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo. Nel frattempo, Ceyda darà una svolta alla sua vita lasciando il night club e, inoltre, incoraggerà Arif a dichiararsi a Bahar. Spazio anche alle vicende di Sirin , che rivelerà a Suat che suo padre e Sarp si sono incontrati. I momenti di tensione non mancheranno: gli uomini di Suat cercheranno di fermare il sarto, che, nel tentativo di sfuggire alla loro furia, avrà un malore.

Enver confessa a Yeliz e Ceyda la verità su Sarp

Enver non riuscirà più a mantenere segrete le sue ultime scoperte sul marito di Bahar. Il padre di Sirin, infatti, è a conoscenza del fatto che Sarp è vivo e deciderà di rivelarlo alle amiche della figliastra. Ceyda e Yeliz scopriranno così la verità, smentendo la convinzione di Bahar che Sarp sia morto. Nel frattempo, Ceyda incoraggerà Arif a dichiararsi a Bahar e spingerà quest'ultima a esprimere i propri sentimenti. Le anticipazioni annunciano anche un incontro romantico tra i due, che avverrà in un locale vista mare, dove Arif confesserà a Bahar il suo amore. Inoltre, Ceyda darà una svolta alla sua vita: chiuderà definitivamente con Hikmet e lascerà il night club di Seyfullah.

Sirin mette al corrente Suat dell'incontro fra Enver e Sarp

Nel frattempo, Sirin incontrerà Suat, che le offrirà del denaro in cambio di informazioni su Bahar, Doruk e Nisan. Intanto, Enver verrà a sapere da sua moglie Hatice e da sua figlia della nuova vita di Sarp: è sposato con una donna benestante ed è padre di due gemelli. Levent consiglierà a Sirin di non rivelare a Suat dell'incontro tra Enver e Sarp, temendo che possa mettere in pericolo suo padre. Tuttavia, Sirin ignorerà il consiglio e informerà subito Suat, che ingaggerà i suoi uomini per fermare il sarto. Durante la fuga per sottrarsi ai malviventi, Enver avrà un malore. Sarà Sarp a portarlo in ospedale, dove si renderà necessaria un'operazione chirurgica.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sirin ha visto Sarp

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Canale 5, Sirin ha incontrato Sarp in un negozio di telefonia, rimanendo sconvolta nello scoprire che il suo ex cognato è ancora vivo. Nel frattempo, gli uomini di Suat hanno sequestrato Sirin, temendo che potesse rivolgersi alla polizia o avvertire Bahar della verità su Sarp. La ragazza, quindi, non ha potuto rivelare nulla, poiché la vita di Hatice ed Enver sarebbe stata in pericolo se avesse parlato. Spazio anche alle vicende di Ceyda , che ha finto di sposare Peyami per ottenere ricchi regali da Seyfullah.