L'appuntamento con La forza di una donna è confermato dal 1° al 5 settembre, in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che per Arif arriverà il momento di uscire allo scoperto con i suoi sentimenti.

Troverà il coraggio di confessare a Bahar tutto il suo amore, mentre Enver deciderà di liberarsi del peso che porta nel cuore da troppo tempo, svelando che Sarp è ancora vivo.

Enver rivela che Sarp è ancora vivo: anticipazioni La forza di una donna 1-5 settembre

Enver deciderà di confessare finalmente quel segreto che porta nel cuore e che gli sta causando tanta sofferenza.

Parlerà con Ceyda e Yeliz, rivelando loro che in realtà Sarp non è deceduto come tutti hanno creduto fino a quel momento.

La confessione di Enver su Sarp getterà le due donne nel panico assoluto. Yeliz, in particolar modo, stenterà a credere a questa versione dei fatti e non riuscirà a capacitarsi del fatto che l'uomo sia ancora vivo.

Arif si dichiara a Bahar nei nuovi episodi

Le anticipazioni degli episodi de La forza di una donna dal 1° al 5 settembre, inoltre, rivelano che Arif si renderà conto di non poter più mentire a se stesso in merito ai sentimenti che prova nei confronti di Bahar.

Deciderà così di uscire allo scoperto, organizzando un incontro speciale con Bahar, intenzionato a confessarle il suo amore: una dichiarazione inaspettata che lascerà la donna senza parole.

Intanto, Hatice e Sirin, prima che Enver si appresti a rivedere Sarp dopo tanto tempo, decideranno di metterlo al corrente di un'altra amara verità riguardante la vita dell'uomo: Sarp si è ricostruito una nuova vita in questi anni in cui tutti lo credevano morto: è sposato con una facoltosa donna ed è padre di due gemelli di circa un anno.

Cambia la programmazione de La forza di una donna dal 1° settembre

Intanto, a partire dal 1° settembre, si registra una variazione di programmazione importante per La forza di una donna nel daytime pomeridiano di Canale 5.

I nuovi episodi non saranno più trasmessi dalle 17:15 alle 18:40, come è accaduto in queste ultime settimane estive, ma andranno in onda dalle 15:45 alle 16:45.

Mediaset anticiperà la messa in onda della serie turca per lasciare spazio al debutto di Dentro la notizia, il nuovo talk show del pomeriggio feriale che andrà in onda dalle 16:45 alle 18:40 con la conduzione di Gianluigi Nuzzi.

Ulteriori variazioni di palinsesto per la soap opera con Bahar ci saranno da lunedì 22 settembre, giorno in cui tornerà in onda l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5.