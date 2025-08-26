Enver si confiderà con Yeliz e Ceyda nella puntata de La forza di una donna di lunedì 1 settembre: "Sarp è vivo, non è deceduto", dirà liberandosi di un grosso peso.

Le anticipazioni rivelano che Yeliz e Ceyda saranno sconvolte e che andranno in panico. Le due donne, infatti, temeranno che Bahar possa chiudere ogni rapporto con loro quando scoprirà la verità e saprà che loro ne erano a conoscenza.

Ceyda e Yeliz capiranno che Enver ha un problema

Le anticipazioni de La forza di una donna di lunedì 1° settembre raccontano che Enver tornerà a casa di Bahar con un'ospite inaspettata.

Julide, infatti, riabbraccerà Bahar e le offrirà tutto il suo sostegno.

Nel frattempo, Enver preferirà lasciare le due donne da sole e andrà a casa di Ceyda. L'uomo aggiornerà le due amiche sull'inaspettato ritorno di Julide e spiegherà loro di averla incontrata a scuola da Doruk e Nisan.

Quando si farà sera, il sarto andrà a lavorare alla camiceria con i suoi amici e sarà molto più silenzioso del solito. Ceyda non potrà fare a meno di chiedere a Enver se oltre all'arrivo di Julide sia successo qualcos'altro nella sua vita. In un primo momento, l'uomo fingerà di essere sconvolto per aver rivisto la madre di Sarp, ma la sua reazione esagerata farà insospettire Ceyda.

"Ci nascondi qualcosa", insinuerà la ragazza che continuerà ad insistere e a lei si uniranno anche Yeliz e Arif.

Enver non resisterà a lungo e alla fine si sfogherà con loro: "C'è qualcosa di molto importante che non posso dire, perché se si scopre che lo so Bahar non mi parlerà mai più". Ceyda chiederà di sapere, mentre Yeliz si rifiuterà di conoscere qualcosa alle spalle della sua amica, perché ricorderà che ha rischiato di perderla in passato per una questione simile. Ceyda appoggerà Yeliz e chiederà a Enver di non dire più nulla di quello che sa su Bahar per evitare guai con lei.

Yeliz e Ceyda in panico per la rivelazione di Enver

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 1 settembre, Ceyda e Yeliz saranno molto preoccupate per Enver.

Vedendolo ancora molto giù di morale, lo inviteranno a casa da loro.

A quel punto l'uomo spiegherà che non può più sopportare quel peso che lo opprime e si libererà: "Sarp è vivo", dirà ad alta voce, "Sarp è vivo, non è deceduto!".

Ceyda e Yeliz resteranno senza parole e si renderanno conto che sarebbe stato meglio non conoscere questo segreto. "Io non volevo saperlo", dirà Yeliz, temendo di perdere Bahar, visto che lei è all'oscuro di tutto e che non deve assolutamente conoscere la verità prima del trapianto. Enver spiegherà alle due amiche che vuole vedere Sarp al più presto per affrontalo e sarà molto agitato.

La verità inaspettata per Enver

Nelle puntate precedenti, Enver ha saputo la verità su Sarp per caso.

Il sarto, infatti, è andato al negozio per ritirare il telefono di Bahar che era a riparare.

Il tecnico gli ha spiegato che ha recuperato foto e video e che li ha salvati su una chiavetta. L'uomo, inoltre, ha chiesto a Enver se gli sposi in foto fossero Bahar e il suo defunto marito. Quando il sarto confermerà, il tecnico gli dirà che lo sposo non è affatto morto, perché pochi giorni prima era lì da lui e gli ha chiesto proprio notizie di Enver. Quest'ultimo è rimasto sconvolto, soprattutto quando il tecnico ha aggiunto che Sarp ha incontrato Sirin e i due sono andati via insieme.