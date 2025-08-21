Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che Bahar e Sarp decideranno di riprendere in mano le redini della loro relazione e lasciarsi alle spalle quel doloroso passato che li ha profondamente segnati.

I due saranno pronti a ripartire insieme da zero ma, sul più bello, ci sarà l'ennesimo colpo di scena: Bahar troverà il corpo senza vita del padre dei suoi figli, morto per colpa della perfidia di Sirin.

Bahar pronta a ripartire da zero con Sarp: anticipazioni turche La forza di una donna

Sarp verrà coinvolto in un terribile incidente stradale che avrà delle conseguenze inaspettate: mentre Bahar e Arif riusciranno a cavarsela, l'uomo verrà ricoverato in ospedale mentre Hatice perderà la vita.

Un vero e proprio dramma che finirà per stravolgere per sempre la vita della protagonista femminile della soap opera di Canale 5, la quale deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita.

E, questa volta, Bahar sarà disposta anche a ricucire lo strappo che si era creato proprio con Sarp, mostrandosi pronta a riportare il sereno nella loro storia d'amore.

I due saranno così ben predisposti a ripartire da zero, ignari del fatto che Sirin stia tramando l'ennesima vendetta ai danni della coppia.

La morte di Sarp nelle nuove puntate de La forza di una donna

Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che Sirin si intrufolerà in ospedale e riuscirà a entrare nella camera in cui si trova ricoverato Sarp dopo l'intervento subito.

La donna, senza farsi alcun tipo di scrupoli, deciderà di manomettere la flebo che tiene in vita l'uomo portandolo alla morte nel giro di pochi minuti.

Sarp perderà così la vita in ospedale e per lui non ci sarà nulla da fare: il suo corpo verrà ritrovato a distanza di qualche ora da Bahar che, entrando in camera per far visita al suo amato, noterà subito che c'è qualcosa di strano.

La donna avvicinandosi al padre dei suoi figli scoprirà che il suo cuore ha smesso di battere e correrà subito a chiamare gli infermieri e i medici per farlo visitare: per lui, però, non ci sarà nulla da fare e il personale sanitario non potrà fare altro che constatarne il decesso.

Mediaset vince con gli ascolti della soap turca

In attesa di questi nuovi episodi della soap turca, gli ascolti nel pomeriggio estivo continuano a essere eccezionali.

La media Auditel nella fascia oraria che va dalle 17:15 alle 18:40 si aggira su 1,7 milioni di spettatori fissi al giorno, con punte di oltre 1,9 milioni e uno share che si aggira sul 21%.

Numeri che permettono alla serie di vincere la gara ascolti del pomeriggio, superando i dati registrati dal talk show Estate in diretta, fermo al 16% di share su Rai 1.