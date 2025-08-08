Sarp potrà vedere Bahar mentre dorme, per pochi minuti, nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Sarp andrà in ospedale da Bahar e grazie all'aiuto di Ceyda potrà osservarla senza farsi vedere da lei. L'emozione dell'uomo sarà indescrivibile e farà commuovere persino Ceyda, da sempre diffidente nei suoi confronti.

Il trapianto di Bahar andrà bene

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar arriverà il giorno del trapianto e Sirin le donerà il suo midollo. La vita della donna sarà finalmente salva: "È finita" dirà Jale ai suoi cari che potranno festeggiare dopo mesi di tensione.

Bahar sarà ancora molto debole e per questo dovrà passare dei giorni in ospedale, perché il rischio di infezione sarà alto. Accanto a lei ci sarà sempre Ceyda che si prenderà cura della sua amica e resterà in ospedale anche di notte. Nel frattempo, Sarp avrà i nervi a fior di pelle per tutta questa situazione. Sarà lui a portare Sirin in ospedale per salvare la vita di Bahar, ma gli sarà vietato incontrare sua moglie per non causare problemi in un momento così delicato. Sarp telefonerà a Sirin che potrebbe essere l'unica a dargli notizie su Bahar, ma la ragazza sarà stanca e lo liquiderà in fretta. In preda alla rabbia, Sarp se la prenderà con Piril: "Basta! Non mi chiamo Alp", urlerà alla moglie che lo aveva semplicemente chiamato come al solito.

Sarp si scuserà con lei, ma poi le spiegherà che ha bisogno di vedere Bahar e si metterà in macchina.

La disperazione di Sarp per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp non si darà pace e sentirà il bisogno di vedere Bahar. L'uomo non ne potrà più di aspettate e dopo il trapianto si recherà in ospedale senza farsi vedere da nessuno. In corridoio ci sarà Ceyda che gli chiederà di andare via. "Bahar non può vederti, il medico ha spiegato che ha bisogno di tranquillità per riprendersi". Sarp, però, non avrà nessuna intenzione di rinunciare al suo obiettivo e implorerà Ceyda: "La guarderò mentre dorme, così non mi vedrà". La donna proverà a rifiutare, ma la disperazione di Sarp la toccherà nel profondo.

Ceyda chiederà a Sarp di seguirla e dopo aver verificato che Bahar stia dormendo, aprirà la porta e gli permetterà di guardarla. Per Sarp sarà un'emozione indescrivibile e l'uomo scoppierà a piangere di fronte alla donna che ama e che credeva di aver perso per sempre. Nonostante la diffidenza iniziale, anche Ceyda si renderà conto del grande amore di Sarp e non potrà fare altro che commuoversi.

Sta nascendo qualcosa tra Bahar e Arif

Nelle puntate in onda in Italia, l'unica a sapere che Sarp è vivo è Sirin, ma ha ricevuto un biglietto minatorio: "Resta in silenzio o morirai". Bahar, ignara di tutto, si sta avvicinando sempre di più ad Arif. Tra i due ci sono state delle piccole incomprensioni, ma sono rientrate grazie alla dolcezza dell'uomo.

Arif ha finalmente trovato il coraggio di dire a Bahar quanto sia importante per lui: "Ti amo molto". Tra i due sta nascendo un legame molto più profondo di un'amicizia, ma resisterà anche al ritorno di Sarp? Certamente per Bahar ci sarà una grande confusione in futuro.