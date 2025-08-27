Cambio di programmazione in autunno per La forza di una donna, la soap turca del pomeriggio di Canale 5 che sta riscuotendo ascolti sempre più alti.

Mediaset continuerà a puntare sulla messa in onda della serie anche nel corso dei prossimi mesi, seppur con una sostanziale riduzione della durata complessiva degli episodi.

Se finora sono state trasmesse puntate della durata di un'ora e mezza, da settembre si assisterà a un netto taglio dovuto al ritorno di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 24.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna in autunno

L'appuntamento quotidiano con La forza di una donna subirà le prime variazioni di palinsesto dal 1° settembre, quando verrà anticipato alle 15:45.

Per trainare al meglio il debutto di Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, si sposterà in questo nuovo slot orario e avrà una durata complessiva di un'ora, perdendo circa trenta minuti rispetto all'attuale programmazione pomeridiana.

Ulteriori cambiamenti arriveranno dal 22 settembre, giorno in cui debutterà la nuova edizione di Uomini e donne.

La forza di una donna ridotta drasticamente nel corso dell'autunno

Il talk show dei sentimenti tornerà a occupare la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 e per quella settimana La forza di una donna andrà in onda con episodi della durata di 40 minuti, previsti fino alle 16:45, per poi lasciare spazio al talk show di Nuzzi.

Nuove variazioni di programmazione arriveranno da lunedì 29 settembre, quando il daytime feriale di Canale 5 si arricchirà con la messa in onda del daytime di Amici 25, confermato anche quest'anno su Canale 5.

Resta da capire, invece, se ci sarà spazio per questa serie anche al sabato pomeriggio, così come accadrà già dal 6 settembre per Forbidden Fruit, trasmessa nel fine settimana con episodi di un'ora.

Bahar viene operata e si salva grazie alla sorellastra Sirin

Intanto, le anticipazioni delle nuove puntate de La forza di una donna rivelano che per Bahar arriverà il momento del trapianto di midollo osseo.

Dopo il ritorno di Sarp, sarà proprio lui a convincere Sirin a sottoporsi all'operazione per salvare la vita alla sua sorellastra e permetterle così di riprendere in mano le redini della sua vita.

L'intervento andrà nel migliore dei modi e, al suo risveglio, Bahar non potrà fare altro che ringraziare Sirin per la sua generosità e per averle permesso di avere una nuova vita.