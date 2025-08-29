La forza di una donna subirà un cambio programmazione a partire da lunedì 1° settembre 2025. Le nuove puntate della soap opera sono confermate nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 seppur con delle modifiche importanti che riguarderanno l'orario di inizio e la durata.

Per lasciare spazio al nuovo appuntamento con Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, gli episodi della serie incentrata sulle vicende di Bahar anticiperanno la messa in onda alle 15:45 circa.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna: dal 1° settembre anticipa la partenza

Il palinsesto di settembre della rete ammiraglia Mediaset continuerà a fare affidamento sulla messa in onda de La forza di una donna, la fortunata serie turca che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di circa 1,8 milioni di spettatori, toccando punte del 22% di share.

Dal prossimo lunedì, complice il debutto di Dentro la notizia nella fascia pomeridiana, la serie turca subirà la prima variazione di palinsesto prevista per questa stagione autunnale, anticipando la messa in onda alle 15:45.

I nuovi episodi, quindi, saranno trasmessi fino alle 16:45 per lasciare poi spazio al nuovo talk show condotto da Gianluigi Nuzzi, nato sulle ceneri di Pomeriggio 5, definitivamente cancellato dalla programmazione dopo il calo di ascolti registrato dall'ultima edizione con Myrta Merlino.

Durata ridotta per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano Mediaset

Con l'orario anticipato per La forza di una donna, cambierà anche la durata complessiva di messa in onda, che sarà di un'ora nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Al momento non si esclude che, da metà settembre, possa occupare anche lo slot del sabato pomeriggio per trainare al meglio l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, previsto dal 13 settembre in poi dopo la pausa estiva.

Bahar si opera e ritrova Sarp nelle prossime puntate della soap

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de La forza di una donna rivelano che Bahar scoprirà tutta la verità sul marito Sarp che, per diversi anni, ha creduto morto.

L'uomo tornerà nella sua vita e in quella dei suoi figli, lasciando tutti senza parole e increduli: a quel punto dovrà metterli al corrente anche della sua nuova vita, visto che ha sposato un'altra donna dalla quale ha avuto anche dei figli.

Intanto per Bahar arriverà il momento dell'attesa operazione di midollo osseo: tutto procederà per il verso giusto grazie alla perfida Sirin che, tramite l'intervento di Sarp, deciderà di aiutare la sorellastra donandole il midollo.