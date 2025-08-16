L'appuntamento con La forza di una donna è confermato dal 25 al 29 agosto in prima visione assoluta e le anticipazioni rivelano che Bahar riceverà la visita di due uomini poco raccomandabili e affidabili, i quali dichiareranno di essere i nuovi proprietari del suo appartamento.

Intanto Sarp deciderà di organizzare un incontro con Sirin: i due avranno modo di rivedersi e la donna chiederà scusa per come sono andare le cose in precedenza.

Bahar scossa dall'arrivo di uomini poco raccomandabili: anticipazioni La forza di una donna 25-29 agosto

Hatice, data la drammaticità delle condizioni di salute di Bahar, troverà il coraggio per recarsi a casa dell'ex amante del marito, per cercare di trovare un donatore compatibile per il midollo osseo.

Intanto Yeliz e Ceyda decideranno di organizzare una festa a sorpresa per Bahar, così da tirarle su il morale in questo momento difficile della sua vita.

La serenità di Bahar, però, verrà spazzata via dall'arrivo inaspettato di alcuni uomini decisamente poco raccomandabili, i quali dichiareranno di essere i nuovi proprietari dell'appartamento in cui vive la donna coi suoi due bambini.

Sarp organizza un incontro con Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna dal 25 al 29 agosto rivelano che, solo in un secondo momento, Arif scoprirà che suo padre ha scelto di vendere l'appartamento a questi nuovi proprietari, tenendolo completamente all'oscuro della sua scelta.

Intanto Sarp chiederà a Levent di organizzare un incontro con Sirin, così da poter parlarsi a quattr'occhi.

La donna stenterà a crederci e si dirà subito pronta ad accettare la proposta.

Quando si vedranno dal vivo, Sirin chiederà scusa a Sarp per ciò che è successo e per come sono andate le cose, sperando in questo modo di poter ottenere il suo perdono.

Volano gli ascolti de La forza di una donna nel daytime estivo

Tra le serie turche lanciate da Mediaset in questa estate, La forza di una donna è quella che ha conquistato maggiormente gli spettatori, confermando un'ottima tenuta dal punto di vista Auditel anche dopo i numerosi cambi di palinsesto e lo spostamento alle ore 17:20.

La serie, in questa nuova fascia oraria, ha mantenuto una media di oltre 1,7 milioni di spettatori fissi al giorno arrivando al 22% di share con picchi che hanno raggiunto anche la soglia del 25% durante la messa in onda.

Un risultato eccellente per la nuova soap turca che, in autunno, dovrebbe essere confermata nella fascia del daytime feriale, prima di Dentro la notizia, così da assicurare un buon traino al nuovo talk show del pomeriggio di Canale 5, che questa volta sarà condotto da Gianluigi Nuzzi dalle 17 alle 18:40 circa.