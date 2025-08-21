Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che Bahar Cesmeli inizierà a sospettare che Sarp sia ancora vivo grazie a una rivelazione di Jale. Quest'ultima le confiderà che un certo Sarp si è recato a far visita a Enver in ospedale, dove è ricoverato per un intervento di bypass coronarico.

Doruk incontra Sarp all'uscita dell'ospedale

Sarp accompagnerà in ospedale Enver dopo che ha accusato un malore. I medici decideranno di sottoporlo a un intervento di bypass coronarico. Il giorno seguente, Sarp si presenterà in clinica per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma verrà cacciato da Hatice e Sirin, che temeranno che Bahar e i bambini possano scoprire che Sarp sia ancora vivo.

L'uomo non ascolterà la richiesta delle due donne, presentandosi il giorno successivo in ospedale, dove verrà visto da Doruk, che lo riconoscerà immediatamente. Il bambino dirà tutto alla madre, che però crederà che abbia sbagliato persona. Nisan, invece, riterrà che suo fratello stia dicendo la verità.

Jale confessa a Bahar che Sarp ha fatto visita a Enver in ospedale

Ceyda, Yeliz, Enver, Sirin e Arif scopriranno che Sarp è ancora vivo, ma tutti quanti preferiranno non raccontare la verità a Bahar per non compromettere il suo già precario stato di salute. Una visita di Jale, però, rischierà di far venire a galla tutto, perché racconterà a Bahar che un certo Sarp si è recato in ospedale a fare visita a Enver.

Bahar collegherà ciò che ha detto Jale con la confessione di Doruk, e mostrerà alla dottoressa la foto di suo marito. Quando Jale capirà che quel Sarp era il marito di Bahar, proverà a depistare la donna. L'aiuterà anche Hatice, dicendo che il Sarp che ha fatto visita a Enver in realtà è il figlio del fruttivendolo del quartiere. Bahar non sembrerà credere alla madre e le chiederà di accompagnarla al negozio per verificare la sua versione. La moglie del fruttivendolo confermerà che suo figlio si chiama Sarp e Bahar sarà sempre più confusa.

Bahar è apparsa provata dalla malattia

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a fine agosto su Canale 5, Sirin ha accettato di donare il midollo osseo a Bahar per aiutarla a curare l'anemia aplastica.

Hatice si è rivolta a un avvocato per avviare le pratiche per il divorzio. Enver e Sirin non hanno accettato tale decisione, come Bahar, che ha provato a farli riappacificare. Sirin è poi stata rapita da Munir, che l'ha minacciata di uccidere uno dei suoi genitori.