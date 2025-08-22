Nel corso degli episodi della seconda stagione de La forza di una donna, in programma prossimamente su Canale 5, Sarp Cesmeli inizierà a fare alcune indagini in seguito alla strana scomparsa di sua madre Julide. L'uomo sarà all'oscuro che Piril e Suat hanno nascosto il corpo senza vita della donna all'interno delle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk.

Piril e Suat mentono a Sarp in relazione alla morte di Julide

Tutto inizierà quando Piril ritroverà Julide, morta annegata all'interno della piscina della sua villa. La donna, preoccupata, avviserà suo padre Suat, che le suggerirà di tacere la verità sulla morte della madre a Sarp.

Suat chiederà, poi, ai suoi uomini di seppellire il corpo senza vita di Julide nelle false tombe di Nisan, Doruk e Bahar per poi raccontare una bugia a Sarp. L'uomo informerà il genero che la donna è scomparsa dopo aver provato ad uccidere i nipoti. Sarp si sentirà in colpa: per questo motivo cadrà in una crisi di pianto, rimpiangendo di aver dato una seconda chance a sua madre. Anche Piril inizierà ad accusare dei gravi sensi di colpa.

Sarp fa alcune indagini sulla scomparsa della madre

Le anticipazioni rivelano che Sarp indagherà, comunque, su quanto accaduto a sua madre, chiedendo aiuto a Suat e ai suoi uomini. Il padre di Piril rimanderà più volte la questione nella speranza che suo genero intenda rassegnarsi alla mancanza di notizie riguardanti la madre.

Allo stesso tempo, Bahar inizierà a credere che suo marito sia ancora vivo. La dottoressa Jale (Ece Özdikici) comunicherà a Bahar che un certo Sarp è venuto in ospedale per incontrare Enver, ricoverato per un intervento di bypass. Bahar mostrerà la foto di suo marito all'ex moglie di Musa, che proverà a distogliere i suoi sospetti con l'aiuto di Hatice. Le due donne le faranno credere che Sarp sia il figlio della venditrice di frutta e verdura del quartiere.

Hatice ha informato Bahar che potrebbe avere dei fratellastri

Negli scorsi episodi de La forza di una donna andati in onda a fine agosto su Canale 5, Bahar (Özge Özpirinççi) ha scoperto che Sirin (Seray Kaya) è impossibilitata a donarle il suo midollo osseo in quanto affetta da epatite.

Hatice, di conseguenza, ha informato la primogenita che potrebbe avere alcuni fratellastri che potrebbero risultare compatili per il trapianto. La donna ha deciso di rintracciare l'ex amante del suo primo marito. Hatice ha, poi, ricevuto la visita di Levent che le ha detto che Sirin è stata rapita da Munir. Durante l'incontro, l'uomo ha consegnato alla moglie di Enver una lettera in cui Sarp in cui le ha chiesto notizie sulla morte di Bahar e dei suoi due bambini Doruk e Nisan (Kubra Suzgun).