Negli episodi turchi de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, Sarp Cesmeli perderà il controllo dopo aver trovato il corpo di sua madre Julide sepolto nelle false tombe di Nisan, Doruk e Bahar. Arriverà ad aggredire Suat per costringerlo a rivelargli la verità sulla sorte della donna.

Sarp accusa dei sensi di colpa per aver abbandonato Nisan, Doruk e Bahar

Sarp sarà sopraffatto dai sensi di colpa per aver abbandonato la sua prima famiglia in seguito all'incidente in mare. Vorrà avere un confronto con Enver per raccontargli la sua versione dei fatti.

Sarp si recherà a casa Sarikadi, dove rivelerà a Enver di aver scoperto che Nisan, Doruk e Bahar sono morti grazie a una rivelazione dello scagnozzo di Suat. Enver capirà che di mezzo c'è la figlia: è stata Sirin a ingannare Sarp, raccontando una bugia a Munir. Durante il confronto con Sarp, Enver finirà per contraddirsi più volte, lasciandosi sfuggire che i familiari sarebbero morti in un incidente. Un dettaglio che non combacerà con la versione raccontata a Sarp, secondo cui Bahar, Nisan e Doruk sarebbero invece rimasti vittime di un incendio.

Sarp picchia Suat scoperto che Julide è morta

Sarp si recherà a casa Sarikadi per avere un ulteriore confronto con Enver, ma alla porta gli aprirà Yeliz.

Quest'ultima gli chiederà di andarsene, sostenendo che Hatice e suo marito non sono in casa. Sarp non crederà alle parole della donna e si recherà dietro la dimora, dove vedrà Doruk giocare con un pallone insieme a sua sorella Nisan. L'uomo inizierà a sospettare che quei due bambini siano i suoi figli.

Raggiungerà il cimitero, dove inizierà a scavare nelle tombe di Bahar, Nisan e Doruk, scoprendo che all'interno vi è sepolta sua madre Julide. Furioso, correrà a casa di Suat per chiedergli una spiegazione, perché sapeva che la madre era scappata dalla Turchia. Tuttavia, il padre di Piril terrà la bocca cucita anche quando verrà aggredito dal genero. Alla fine, Sarp si darà alla fuga per non venire preso dagli uomini del suocero.

Julide ha voluto riallacciare i rapporti con Bahar, Nisan e Doruk

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a fine agosto su Canale 5, Sirin ha portato i genitori al cimitero per mostrar loro le finte tombe di Bahar, Nisan e Doruk. Enver ha chiesto alla figlia di aiutarlo a incontrare Sarp, minacciandola di recarsi alla polizia in caso contrario.

Julide, invece, si è fatta accompagnare a casa di Bahar, intenzionata a riallacciare i rapporti con lei e i nipoti Nisan e Doruk. L'avvicinamento ha indispettito Enver.

Infine, Jale ha prospettato a Hatice la possibilità di rinchiudere Sirin in un ospedale psichiatrico.