Nei nuovi episodi de La forza di una donna in onda su Canale 5, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) verrà ripudiata da suo padre Enver a causa di Piril (Ahu Yağtu). Quest’ultima sorprenderà l'uomo e Hatice (Bennu Yıldırımlar) rivelando che la ragazza, oltre a essersi gettata tra le braccia di Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), ha intrapreso una relazione segreta con suo padre Suat (Gazanfer Ündüz).

Sarp chiede a Sirin di donare il midollo osseo alla sorellastra Bahar

Sarp scoprirà che Bahar (Özge Özpirinççi) sta lottando tra la vita e la morte a causa di una grave malattia.

Non appena verrà a conoscenza del fatto che può essere con un trapianto di midollo, e che Sirin è l’unica donatrice compatibile, si recherà da quest'ultima e tra le lacrime le chiederà di salvare Bahar.

Sirin ricatterà Sarp, costringendolo ad andare a letto con lei, se vuole veramente che lei doni il suo midollo a Bahar, ma a sua insaputa immortalerà il momento di intimità scattando delle fotografie compromettenti.

Sirin viene cacciata di casa dal padre Enver

Piril verrà a conoscenza di tutto e presentandosi ai genitori della ragazza come moglie di Sarp e, rivolgendosi a loro, dirà: "Vostra figlia è andata a letto con mio marito. È anche l’amante di mio padre”.

Dopo aver visto il video girato dalla figlia mentre era in compagnia di Sarp, in preda alla furia e parecchio deluso, Enver la caccerà via di casa e la rinnegherà: "Non ho più una figlia come te".

Enver si è scontrato diverse volte con Sirin

Non è la prima volta che i telespettatori assistono a uno scontro acceso tra Enver e Sirin. L’uomo è andato su tutte le furie anche quando ha scoperto l’ossessione della ragazza per Sarp. In seguito, grazie a Hikmet, ha appreso che sua figlia ha simulato un'aggressione per convincere la madre a cacciare di casa Bahar. La reazione dell’uomo è stata molto dura, visto che ha schiaffeggiato Sirin, che, tra le lacrime, si è pentita di quello che ha fatto e ha promesso ai suoi genitori di rivolgersi a uno psichiatra per curarsi. Tuttavia, le cattiverie della giovane non sono terminate. Se l'è presa anche con i suoi nipoti Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), rivelando loro che la madre rischia di morire per una malattia.

Anche in questo caso, rimasto deluso dal comportamento della figlia, Enver ha lasciato la casa per trasferirsi da Bahar, soprattutto per supportare lei e i bambini in un momento per lei veramente complicato.