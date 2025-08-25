Sirin andrà in panico quando saprà che Bahar e Sarp si sono visti e telefonerà a Suat nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Devo incontrare Piril".

Le anticipazioni rivelano che Sirin temerà un ritorno di fiamma tra Bahar e Sarp e per questo agirà subito.

La ragazza supplicherà Piril di inviarle le foto di lei e Sarp in intimità, ma riceverà un rifiuto. Piril non cederà al ricatto di Sirin, anche se metterà a rischio il suo matrimonio con Sarp.

L'incontro tanto atteso tra Bahar e Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp abbraccerà Bahar dopo tanta attesa.

Si tratterà di un incontro fugace che lascerà l'amaro in bocca a Bahar e ai bambini, perché Sarp dovrà letteralmente scappare dopo qualche minuto.

Quando Sirin verrà a sapere che Sarp è stato a casa di sua sorella, andrà su tutte le furie e penserà a come agire per impedire che i due tornino insieme. La ragazza salirà in fretta su un taxi e telefonerà a Suat: "Devo incontrare Piril, immediatamente", dirà. L'uomo risponderà con un rifiuto, ma Sirin insisterà: "Sarp era a casa di Bahar fino a qualche minuto fa".

"Cosa farai con Piril?", chiederà preoccupato Suat a Sirin che gli risponderà di avere bisogno delle foto che sono sul suo telefono e che la ritraggono con Sarp. Alla fine, l'uomo cederà e Sirin potrà vedere Piril per parlare dell'incontro tra Bahar e Sarp.

La ragazza spiegherà che vorrebbe le foto con suo marito per farle vedere a sua sorella e spegnere sul nascere un possibile ritorno con Sarp. Piril, tuttavia, non potrà accettare di aiutare quella che considera un'altra rivale e si alzerà per andare via. "La scelta è tua", dirà Sirin con un sorriso, "o mi dai quelle foto o dirò a Sarp che sapevi da tempo che Bahar e i bambini erano vivi".

Sarp ammetterà di aver visto Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Piril non cederà al ricatto di Sirin e la lascerà da sola nel locale.

Appena sarà fuori dal bar, la moglie di Sarp manderà un messaggio a Sirin che si illuderà di vedere le foto che aveva chiesto. Al posto delle immagini, però, Sirin leggerà delle parole di odio: "Vai all'inferno, non ti darò mai quelle foto".

L'umore della ragazza cambierà radicalmente, mentre Piril tornerà da Sarp per chiedergli dov'è stato, ma lui preferirà non rispondere. La donna, più tardi, sarà più chiara con le domande: "Cosa vuoi fare con Bahar?".

Sarp non potrà sottrarsi: "A causa mia Bahar è nei guai", dirà, "non posso voltarle le spalle, gli uomini di Nezir la seguono".

Nelle puntate in onda in Italia Sarp non sa ancora che Bahar e i bambini sono vivi

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp non sa ancora che Bahar e i suoi bambini sono vivi. L'uomo sta per ripartire per l'America con Piril e i due gemelli, ma prima vorrebbe incontrare Enver per chiedergli come sono morti sua moglie e i figli.

Sarp è riuscito a parlare con Sirin e le ha consegnato un biglietto con delle domande che riguardano la scomparsa di Bahar.

La ragazza ha pensato di dire la verità a Sarp e liberarsi, ma non ha potuto dimenticare i terribili momenti che le hanno fatto passare gli uomini di Suat.

Sirin ha pensato a quando è stata rapita e ai sequestratori che hanno minacciato di uccidere Enver e Hatice. La sorella di Bahar ha così preferito mentire ancora, rispondendo al messaggio di Sarp e confermando che sua moglie e i bambini hanno perso la vita in un incendio.