Enver Sarıkadı sfogherà su Sarp tutta la sua rabbia quando lo incontrerà nella puntata de La forza di una donna di giovedì 4 settembre: "Hai rovinato la vita a tutti".

Le anticipazioni rivelano che Enver non avrà nessun freno e Sarp non riuscirà a dire quasi nessuna parola. "Stai lontano da Bahar e i bambini", urlerà Enver, non tenendo conto che per Sarp la sua famiglia ha perso la vita in un incendio. In quel momento, Sarp inizierà a pensare che sua moglie i suoi figli siano ancora vivi, ma non riuscirà a chiedere spiegazioni. Gli uomini di Suat, infatti, arriveranno all'improvviso e Enver e Sarp saranno costretti a scappare in fretta.

L'agitazione e la paura provocheranno un malore a Enver appena salirà sul taxi.

Il tanto atteso faccia a faccia tra Sarp e Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Enver e Sarp arriverà il momento della resa dei conti. Sirin e Hatice non riusciranno a fermare in nessuno modo il sarto che riuscirà a combinare un appuntamento con Sarp per affrontarlo di persona. Il signor Sarıkadı avvertirà Bahar che quella sera non ceneranno insieme, perché trascorrerà la serata con alcuni amici. Nel frattempo, Sarp si preparerà all'incontro mentendo a Piril e giustificando la sua uscita a quasi mezzanotte dicendo che andrà a fare una corsa. Sirin telefonerà subito a Suat: "Mio padre vedrà Sarp tra poco"; il padre di Piril invierà subito i suoi uomini per impedire l'incontro, ma non ci riuscirà.

Enver si troverà faccia a faccia con Sarp che lo avvertirà subito: stanno correndo un grosso pericolo. Il sarto non potrà fare a meno di sfogare tutta la sua rabbia con l'uomo che ha lasciato Bahar in una pessima situazione. "Hai rovinato la vita a tutti", dirà Enver, "Hai reso molte persone infelici". L'uomo, in un impeto di rabbia, sputerà anche contro Sarp che incasserà ogni colpo senza volersi giustificare. "Hai fatto innamorare di te la sorella di tua moglie", continuerà Enver, "Hai lasciato Bahar incinta e sei sparito". Sarp ascolterà tutto con la testa china, mentre il signor Sarıkadı proseguirà: "Hai sposato una donna ricca e hai due bambini, spiegami".

Tutta la rabbia di Enver contro Sarp

Le anticipazioni della puntata de La forza di una donna di giovedì 4 settembre raccontano che Sarp chiederà a Enver la possibilità di spiegarsi. Il sarto si dirà pronto ad ascoltare, ma continuerà a sfogare la sua rabbia: "Non ho mai incontrato qualcuno di più cattivo di te". Sarp, in lacrime, dirà a Enver che ha ragione su tutto e il sarto gli urlerà: "Stai lontano da Bahar e dai bambini". Questa frase suonerà molto strana a Sarp, visto che crede che sua moglie e i suoi figli sono morti, e per questo l'uomo inizierà a credere che Bahar sia viva. Sarp non farà in tempo a chiedere spiegazioni a Enver e resterà con molte domande da fargli. In quel momento, infatti, arriveranno gli uomini di Suat e tutto quello che Sarp potrà fare sarà scappare insieme a Enver.

I due uomini correranno più forte che potranno, mentre Munir e i suoi complici continueranno a seguirli, armati. Lo spavento sarà così forte che Enver avrà un attacco di cuore appena salirà sul taxi.

Sirin è in squadra con Piril e Suat

Nelle puntate precedenti, Sirin ha offerto il suo aiuto a Suat in cambio di soldi. Il padre di Piril vuole impedire che Sarp o Bahar vengano a sapere che il coniuge è vivo e per questo non si fermerà davanti a niente. Piril è terrorizzata all'idea che suo marito possa tornare dalla vecchia famiglia e sta reggendo il gioco a suo padre. La donna, in un primo momento, aveva pensato di dire a Sarp che Bahar è viva, ma Suat le ha fatto cambiare idea. L'uomo ha spiegato a sua figlia che in questo modo perderebbe certamente suo marito.

L'unica soluzione per tenere la famiglia, unita, quindi, è tenere Sarp lontano dalla verità. Sirin sembrava un grosso ostacolo per Suat, ma alla fine la ragazza si è rivelata una risorsa per lui. Lei, infatti, vivendo con Hatice, conosce in anteprima tutte le mosse della famiglia e può mettere in guardia Suat. In cambio, l'uomo ha già consegnato nelle mani della ragazza una grossa somma di denaro.