Piril tremerà quando vedrà che le foto di Bahar e dei suoi figli sono sui social nella puntata de La forza di una donna di martedì 26 agosto.

Le anticipazioni rivelano che la donna, in preda al panico, telefonerà subito a Suat per informarlo: "Quando Sarp verrà gli dirò tutto, non posso più vivere nella menzogna". L'uomo sarà furioso con Piril e le metterà ancora più paura, assicurandole che se dicesse la verità, Sarp la lascerebbe subito e verrebbe anche eliminato dagli uomini di Nezir.

Bahar e i suoi figli scatteranno delle foto il giorno del compleanno

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar riceverà una festa a sorpresa per il suo compleanno. I bambini, Enver, Arif, Ceyda, Yeliz e Musa saranno riuniti a casa di Bahar per cena e la stupiranno con una torta e dei regali. La donna resterà senza parole e non potrà fare altro che ringraziare tutti per l'amicizia preziosa, soprattutto in un momento duro come il suo. Oltre a ricevere una lavatrice nuova, Bahar scarterà un nuovo telefono da parte dei suoi figli che saranno a settimo cielo. Per la prima volta, la donna avrà uno smartphone che sostituirà il suo vecchio telefono, fuori uso dopo essere caduto in acqua.

Questo sarà un particolare molto importante ai fini delle trame, perché durante la splendida serata, Bahar scatterà delle foto con i suoi cari usando il suo telefono. Avendo ormai un dispositivo di ultima generazione, la donna posterà quelle immagini sui social e nel giro di poco tempo arriveranno nelle mani di Piril. La nuova moglie di Sarp si troverà a New York, certa che presto suo marito la raggiungerà e potranno tornare alla nuova vita. Una brutta sorpresa rovinerà la serata di Piril che all'improvviso vedrà sui social le foto di Bahar con i suoi due bambini.

Piril in panico: 'Non posso vivere con questa paura'

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 26 agosto, Piril vedrà all'improvviso sui social le foto di Bahar e sarà sconvolta.

La donna vedrà l'immagine di Doruk e Nisan con la loro mamma e la torta di compleanno e si renderà conto che se la vedesse Sarp capirebbe immediatamente che sua moglie è viva. In preda al panico, Piril telefonerà a Suat: "Papà, è successo qualcosa di brutto, Bahar è sui social", dirà in lacrime, "Ho sempre temuto questo momento". Piril preciserà che le foto sono anche tra i primi risultati scrivendo nel motore di ricerca il nome Bahar e non è necessario avere i social per vederle. "Sarp le vedrà subito", dirà disperata a suo padre che proverà a tranquillizzarla, ma lei sarà decisa sul da farsi. "Quando Sarp verrà gli dirò tutto, non posso più vivere nella menzogna con questa paura", dirà. Suat sarà furioso: "Fai come vuoi, lascia che torni da sua moglie", le risponderà, dando per certo che Piril perderebbe suo marito se gli dicesse che la sua prima famiglia è viva.

Suat con le sue parole farà disperare ancora di più Piril: "Prima ti lascerà e poi verrà ucciso dagli uomini di Nezir". La donna crollerà, non sapendo più qual è la cosa giusta da fare.

Piril teme di perdere la sua felicità con Sarp

Piril sta ingannando Sarp facendogli credere che sua moglie e i suoi bambini sono morti in un incendio. In realtà, sia Piril che suo padre Suat, erano convinti di questa versione fino a poco tempo fa, quando sono tornati dalla Turchia e hanno capito che Bahar è viva perché è stata vista da Julide. Adesso Piril teme di perdere Sarp e quindi non gli ha rivelato quanto ha scoperto. La donna spera che suo marito torni presto in America da lei e i gemelli e riprenda con loro la vita felice che conducevano un tempo. Sarp ha detto a sua moglie che sarebbe ripartito presto per l'America, ma nelle scorse puntate ha detto a Suat che si sarebbe trattenuto ancora un po' in Turchia.