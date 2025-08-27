Ceyda fingerà di essere tradita da Peyami per giustificare il divorzio agli occhi di Umran nelle puntate de La forza di una donna di martedì 2 e mercoledì 3 settembre: poi, però, lascerà per sempre anche Hikmet.

Le anticipazioni rivelano che Umran dimostrerà ancora una volta di essere un'ottima amica per Ceyda, difendendola e offrendo il suo sostegno per il divorzio. Di fronte alla grande generosità della donna, Ceyda si sentirà in colpa e preferirà ricambiare la sua amicizia piuttosto che essere ancora l'amante di Hikmet.

Il piano di Hikmet per liberare Ceyda dalle nozze con Peyami

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hikmet studierà un modo per mettere fine al matrimonio di Ceyda con Peyami. Per raggiungere l'obiettivo bisognerà fare in modo che Umran non si accorga che le nozze sono state una finzione e Bersan sarà utile per mettere in atto il piano dell'uomo. Umran e suo marito si troveranno al centro commerciale quando Peyami fingerà di tradire Ceyda con Bersan. Peyami e la ragazza passeggeranno per i negozi e appena arriveranno in un punto visibile dal tavolo in cui Umran e Hikmet stanno pranzando, si baceranno. "Quel ragazzo laggiù non è Peyami?" Chiederà Hikmet a sua moglie, fingendosi sorpreso.

Umran sarà indignata nel vedere Peyami in atteggiamenti affettuosi con Bersan, mentre il marito rincarerà la dose: "Ieri mi ha chiesto un permesso per andare dal medico". Umran non resisterà e si alzerà per andare incontro a Peyami e difendere l'onore della sua amica Ceyda. La donna esordirà con una spinta a Bersan: "Vergognati", le dirà, "Eri anche un'amica di Ceyda". Subito dopo, Umran colpirà Peyami usando la sua borsa mentre lui fingerà di implorarla, chiedendole di no dire nulla a sua moglie. Hikmet assisterà a tutta la scena divertito, mentre Umran telefonerà subito a Ceyda per informarla di tutto.

I sensi di colpa e la decisione di Ceyda

Nelle puntate de La forza di una donna di martedì 2 e mercoledì 3 settembre, Ceyda correrà da Umran che le chiederà di andare immediatamente al centro commerciale.

La donna farà finta di piangere per il tradimento subito e Umran sarà pronta a consolarla e appoggiarla nel divorzio. La moglie di Hikmet imporrà che Peyami venga licenziato subito, ma dovrà assentarsi per un appuntamento.

Appena Umran andrà via, Peyami e Hikmet scoppieranno a ridere insieme a Bersan, ma Ceyda non sarà del loro stesso umore. La donna, infatti, si sentirà in colpa per aver preso in giro Umran che nei suoi confronti si è comportata da vera amica e piangerà sinceramente. Dopo questo episodio, Ceyda deciderà di chiudere per sempre con Hikmet e si licenzierà anche dal locale, per rispetto verso Umran.

Ceyda e Peyami: marito e moglie per finta

Nelle puntate precedenti, Seyfullah ha scoperto che Hikmet tradiva sua moglie Umran con Ceyda.

Per proteggere il matrimonio di sua figlia, il ricco e potente suocero di Hikmet gli ha intimato di troncare subito la relazione, ma questo non è bastato. Ceyda è stata costretta a sposare Peyami per scongiurare ogni sospetto e tra lei e Umran è nata un'insospettabile amicizia.

Conoscendo meglio la moglie del suo amante, Ceyda si è resa conto che è una donna molto generosa e buona e si è sentita profondamente in colpa con lei. Umran, infatti, non solo ha regalato a Ceyda delle nozze da sogno, ma si è anche dimostrata un'amica fedele e leale per lei e ha cancellato il grosso debito che aveva con Seyfullah.