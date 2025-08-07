Sarp avrà uno scatto d'ira contro Piril dopo aver scoperto che Bahar è viva, nelle prossime puntate de La forza di una donna. "Basta, il mio nome non è Alp!”, urlerà.

Le anticipazioni rivelano che Sarp si sentirà sempre più intrappolato nella sua nuova vita. Anche se cercherà di rassicurare Piril, il suo pensiero sarà costantemente rivolto a Bahar e il suo unico obiettivo diventerà rivedere la sua amata moglie.

Sarp scoprirà che Bahar è viva

Sarp dimostrerà di non avere mai dimenticato Bahar. Appena l'uomo saprà che la donna e i bambini sono vivi, si precipiterà in ospedale e abbraccerà i suoi figli.

Nisan non potrà trattenere le lacrime: "Mi manca dire papà", dirà, commuovendo tutti. Da quel giorno, l'uomo non farà che pensare alla sua prima famiglia e a Bahar, che non potrà vedere perché è molto malata. Enver gli chiederà di stare lontano da sua moglie, almeno fino al trapianto e Sarp manterrà la promessa. Si renderà utile in un altro modo, costringendo Sirin ad andare a donare il midollo e a salvare la vita a sua sorella.

Al momento del trapianto, Sarp sarà molto in ansia e continuerà a telefonare a Sirin chiedendole notizie di Bahar. Piril noterà il cambio di umore di suo marito e temerà che, una volta guarita, Bahar possa portarglielo via. Sarp rassicurerà Piril: "Sceglierò te, non ti lascerò".

Nonostante le belle parole, l'atteggiamento di Sarp sarà spesso scostante e il suo pensiero sarà rivolto sempre a Bahar.

La paura di Piril e la rabbia di Sarp

Sarp farà l'ennesima telefonata a Sirin, che gli negherà di parlargli ancora di Bahar. Il tono della ragazza farà irritare Sarp, che, appena arriverà Piril, sfogherà su di lei la sua rabbia. La donna lo chiamerà semplicemente Alp, come fa da sempre, ma lui avrà uno scatto d'ira. "Basta, il mio nome non è Alp, io sono Sarp", urlerà continuando a ripetere il suo nome.

Quando si sarà calmato, Piril andrà a parlare con lui per capire cosa stia succedendo. "Stai bene?", chiederà la donna a Sarp, che le risponderà con sincerità: "Ho bisogno di vedere Bahar".

L'uomo uscirà di casa e si metterà in macchina, pronto ad affrontare il suo passato.

La falsa notizia su Bahar e i bambini

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp è tornato in Turchia con il nome di Alp e una nuova famiglia. L'uomo ha incontrato per caso Sirin e l'ha affrontata duramente portandola al cimitero. Sarp ha rinfacciato alla ragazza di aver rovinato la vita a tutti e Sirin è scappata, spaventata. La figlia di Hatice si è ritrovata di fronte alle lapidi di Bahar, Nisan e Doruk e per lei è stato uno shock.

Sarp è ancora convito che sua moglie e i suoi bambini siano morti in un incendio. A dare questa falsa notizia quattro anni fa è stata proprio Sirin. La ragazza ha aperto la porta a un uomo mandato da Sarp per dire a Bahar che stava bene e di aspettarlo. Sirin ha pensato di cancellare sua sorella dalla vita di suo marito dicendogli che non c'era più.