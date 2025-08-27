Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in onda dall'1 al 5 settembre in prima visione su Canale 5 raccontano che Arif (Feyyaz Duman) farà una romantica dichiarazione d'amore a Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) nel corso di un appuntamento. Enver, invece, incontrerà Sarp dopo molto tempo.

Arif dichiara i suoi sentimenti a Bahar

Enver confesserà a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo, mandandole in crisi. Nonostante questo, l'ex moglie di Teoman cercherà di ragionare su come potrebbe evolversi la situazione.

Bahar, invece, si preoccuperà così tanto per l'assenza del padrino da chiedere aiuto ad Arif, che nel frattempo sarà incoraggiato da Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) a confessare i suoi sentimenti alla protagonista.

L'uomo porterà Bahar in un locale vista mare dove gli confesserà tutto il suo amore. Una volta a casa, Cesmeli racconterà a Ceyda e Yeliz i dettagli dell'appuntamento romantico avuto con Arif.

Suat, intanto, incontrerà Sirin (Seray Kaya), al quale prometterà soldi in cambio di informazioni su Bahar e figli. L'uomo scoprirà che la protagonista ha già un altro uomo, tranquillizzando così sua figlia Piril.

Enver e Sarp si incontrano dopo tempo

Stando agli spoiler de La forza di una donna si apprende che Umran sorprenderà Peyami e Bersan insieme. La donna, arrabbiata, chiamerà Ceyda, che approfitterà di questo per chiudere per sempre la relazione extraconiugale con Hikmet e smettere di lavorare nel night club gestito da Seyfullah.

Sirin, intanto, avvertirà Suat dell'imminente incontro tra Sarp ed Enver. Durante il faccia a faccia, il sarto rimprovererà l'ex genero di aver sedotto sua figlia e di aver abbandonato Bahar ed i suoi bambini. Sarp rimarrà sconvolto dalla scoperta che la sua prima famiglia è ancora viva. Suat raggiungerà i due uomini, che alla sua vista fuggiranno a bordo di un taxi. Sarà qui che Enver accuserà un infarto che richiederà il ricovero in ospedale.

Sirin ha incontrato Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate della soap andate in onda a fine agosto su Canale 5, Ceyda ha ricevuto la visita di Umran, che ha volute vedere come ha speso i soldi, ignara che l'appartamento appartenga in realtà a Musa. Piril, invece, ha scoperto che Bahar ha aperto un profilo social mentre Sarp ha chiesto a Levent di aiutarlo a incontrare Sirin.

Durante il confronto, la secondogenita di Hatice ha chiesto perdono all'ex cognato per come sono andate le cose dopo essersi messa a piangere a dirotto. Sarp le ha chiesto di dimenticare di averlo incontrato dopo averla perdonata. Suat, invece, si è scagliato come una furia contro Munir per non aver impedito l'incontro tra i due.