Doruk incontrerà Sarp nel parcheggio dell'ospedale nelle puntate de La forza di una donna dall'8 al 12 settembre: la prima stagione si concluderà così.

Le anticipazioni rivelano che Doruk scenderà dalla macchina di Arif per andare a trovare il nonno Enver e che si troverà di fronte a Sarp. "Papà" dirà il bambino all'uomo che gli sorriderà pur non conoscendolo. I due si guarderanno a lungo e appena Arif si accorgerà di quello che sta succedendo, porterà via con sé Doruk.

Enver in ospedale dopo l'intervento al cuore

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un colpo di scena nel finale della prima stagione.

Enver si troverà in ospedale dopo aver avuto un infarto e la sua famiglia gli starà accanto. L'uomo sarà operato e trasferito in terapia intensiva, ma dopo un periodo critico sarà ritenuto fuori pericolo. Al suo risveglio, chiederà ai medici di vedere Sarp e questo lascerà tutti senza parole, anche perché ci sarà anche Bahar. Hatice, tuttavia, riuscirà a minimizzare spiegando che probabilmente suo marito non è ancora lucido.

Nel frattempo, Sarp confiderà a Piril di essere molto preoccupato per Enver e si sentirà in colpa nei suoi confronti, visto che quando ha avuto l'infarto erano insieme. La donna sarà molto preoccupata e farà di tutto per distogliere Sarp dall'idea di recarsi in ospedale, ma non ci riuscirà.

Enver sarà pronto per il trasferimento in reparto e quindi potrà ricevere visite liberamente. I bambini si prepareranno per andare finalmente a trovare il loro nonno e appena usciranno con Bahar, Arif si avvicinerà a loro. L'uomo si offrirà di accompagnarli in ospedale e affiderà la caffetteria ad un suo amico.

Arif accompagnerà Bahar e i bambini in ospedale

Nelle puntate de La forza di una donna dall'8 al 12 settembre, Arif, Bahar e i bambini saliranno in macchina per andare da Enver. Nisan e sua madre scenderanno all'entrata dell'ospedale, mentre Arif andrà a parcheggiare insieme a Doruk. Il destino, qui, giocherà un ruolo fondamentale, perché nel parcheggio ci sarà anche Sarp, appena arrivato per andare da Enver.

Arif farà scendere Doruk dall'auto e lo farà aspettare il tempo di prendere dal bagagliaio le cose da portare a Enver. Il bambino alzerà lo sguardo e vedrà Sarp. Doruk riconoscerà subito suo padre perché, pur non avendolo mai visto, la sua foto è sempre stata parte delle sue giornate. Sarp, invece, non potrà riconoscere suo figlio perché non lo ha mai conosciuto a causa della sua scomparsa. Doruk fisserà a lungo Sarp che si allontanerà dall'auto per andare in ospedale e poi lo chiamerà. "Papà", dirà all'uomo che si girerà verso di lui senza capire. Il bambino ricorderà le parole di Bahar che ha sempre raccontato ai suoi figli che Sarp li osserva di continuo pur non essendo visibile. Doruk sorriderà e ripeterà ancora: "Papà".

Sarp ricambierà il sorriso, intenerito da quel bambino. Appena Arif sentirà si volterà e fingerà di essere il padre di Doruk. L'uomo prenderà il bambino e lo porterà con sé in ospedale.

Un finale di stagione sorprendente

La prima stagione de La forza di una donna si conclude con l'incontro di Sarp e Doruk, sebbene l'uomo sia inconsapevole di aver visto suo figlio. Sarp, infatti, non ha mai visto l'aspetto di suo figlio e pensa che Doruk sia semplicemente un bambino espansivo che lo ha salutato nel parcheggio. Durante i suoi quattro anni di assenza, Sarp ha sempre pensato che Bahar e i suoi figli siano morti in un incendio e non ha mai avuto dubbi a riguardo.

L'uomo ha iniziato a credere che qualcosa non quadra solo pochi giorni prima, quando ha incontrato il padre di Bahar.

In un impeto di rabbia, Enver gli ha chiesto di stare lontano da Bahar e i bambini. Questa frase ha risvegliato qualcosa in Sarp che ha iniziato a dubitare della morte della sua famiglia. L'uomo, però, non ha fatto in tempo a chiedere ulteriori spiegazioni a Enver, perché gli uomini di Suat li hanno messi in fuga. Sarp si è recato in ospedale per sapere come sta Enver, ma anche per chiedergli cosa volesse dire con quella frase.