Enver, il marito di Hatice nonché padre di Sirin, verrà colto da un infarto dopo aver incontrato Sarp e verrà ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Lo rivelano le anticipazioni riguardanti gli episodi inediti della soap tv La forza di una donna in onda su Canale 5 dal 1° al 5 settembre 2025, che vedranno inoltre Enver riuscire a sopravvivere grazie ad un intervento di bypass.

Enver ha un infarto dopo l'incontro con Sarp, Arif si dichiara a Bahar

Ceyda spingerà Arif a dichiararsi a Bahar e nel contempo consiglierà all'amica di lasciarsi andare ai sentimenti.

L'uomo inviterà la donna a colazione in un locale vista mare e qui le confesserà di essere innamorato di lei. In seguito Bahar racconterà a Ceyda e Yeliz i dettagli dell’appuntamento con Arif, mentre Sirin, temendo per la vita del padre, informerà Suat dell’imminente incontro tra Enver e Sarp.

Il sarto incontrerà finalmente Sarp, al quale rinfaccerà tutte le sue colpe intimandogli di stare lontano da Bahar e dai bambini. Sarà così che Sarp scoprirà con sgomento che la moglie e i figli sono ancora vivi. Proprio in questo frangente arriveranno gli uomini di Suat che li costringeranno a fuggire. Proprio durante la fuga, Enver verrà colto da un infarto.

Enver viene operato d'urgenza dopo l'infarto: trame dall'1 al 5 settembre

Sarp soccorrerà Enver e lo porterà in ospedale dove giungerà in condizioni critiche.

Le prime ad arrivare in clinica saranno Sirin e Hatice, le quali chiederanno a Sarp di andarsene prima che arrivi Bahar. L'uomo farà perdere le sue tracce proprio poco prima che Bahar e i bambini arrivino in ospedale accompagnati da Arif.

Enver verrà operato d'urgenza e tutta la famiglia, comprese Ceyda e Yeliz, attenderanno con ansia notizie in sala d'aspetto. Nel frattempo Puril si troverà dinnanzi ad un ultimatum e dovrà scegliere se stare dalla parte di Alp/Sarp o con il padre Suat. L'intervento di Enver riuscirà perfettamente e l'uomo verrà trasportato in terapia intensiva. Sirin nel frattempo, verrà contattata da uno scagnozzo di Stat il quale la costringerà ad accettare del denaro in cambio del suo silenzio su Sarp.

Cambio di programmazione per La forza di una donna a settembre

La forza di una donna continuerà ad andare in onda anche nel periodo autunnale, con qualche variazione di orario a seguito del ritorno in Tv dei programmi di punta di Canale 5. Nel dettaglio, dal 1° settembre e fino al ritorno di Uomini e donne, la soap occuperà lo slot orario che va dalle 15:45 alle 17, facendo da traino a Dentro la notizia, il nuovo talk condotto da Gianluigi Nuzzi. Dal 22 settembre, l'orario di messa in onda verrà ridotto ulteriormente e le puntate giornaliere dureranno solo una trentina di minuti.