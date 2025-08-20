Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che Bahar sarà sempre più vicina alla verità su suo marito Sarp. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Doruk vedrà suo padre, capendo quindi che è vivo, ma non verrà creduto da sua madre. Nel frattempo, Jale commetterà una leggerezza, menzionando la visita che il consorte di Bahar ha fatto a Enver in ospedale. Per porre rimedio alla gaffe, arriverà in soccorso la dottoressa Hatice, che inventerà un escamotage per far credere a sua figlia che stanno parlando di Sarp, il figlio del fruttivendolo.

Jale si rende conto di avere pronunciato il nome di Sarp di fronte a Bahar

Sarp si recherà in ospedale a trovare Enver, ricoverato da qualche giorno a causa di un infarto. Proprio durante la visita al patrigno di Bahar, l’imprenditore verrà visto da suo figlio Doruk nel parcheggio. Quest’ultimo allerterà la madre su quanto accaduto, ma Bahar non gli crederà, convinta che il consorte sia morto annegato in mare. Un nuovo colpo di scena, però, ribalterà le carte in tavola quando Jale commetterà un grave errore: senza pensarci, rivelerà di fronte a Bahar che Sarp è andato a trovare Enver. Lì per lì, Bahar inizierà a unire i pezzi dell’intricato puzzle, ripensando alle parole di suo figlio riguardo allo strano incontro con colui che ha riconosciuto come suo padre.

Hatice inventa una scusa con Bahar

Hatice, infatti, accortasi della gaffe compiuta dalla dottoressa, prontamente inventerà una scusa plausibile: tenterà di convincere sua figlia che il Sarp menzionato da Jale è in realtà il figlio del fruttivendolo. Tuttavia, Bahar vorrà chiarire meglio la situazione, obbligando Hatice ad accompagnarla dal negoziante per verificare se il figlio si chiama veramente Sarp. Parallelamente, Ceyda e Yildiz, anche loro al corrente della delicata situazione, avvertiranno in tempo Sirin, che correrà dal fruttivendolo per avvertirlo di reggere il gioco. In questo modo, Bahar non scoprirà la verità.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Hatice ha svelato a Sirin che il suo midollo è compatibile

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Jale ha convocato Hatice ed Enver in ospedale per rivelare loro di aver trovato un donatore compatibile per Bahar. Tuttavia, la dottoressa ha poi aggiunto un particolare non di poco conto: il midollo compatibile è quello di Sirin. Quest’ultima ha scoperto la verità tramite Hatice ed è stata pregata da sua madre di acconsentire all’operazione per salvare la vita a sua sorella. Nel frattempo, Ceyda è stata obbligata da Seyfullah a organizzare in fretta e furia le nozze con Peyami. Yildiz, invece, è stata lasciata dal marito, che oltre a cacciarla di casa, le ha anche portato via la macchina.