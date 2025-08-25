La forza di una donna si avvicina verso il gran finale della sua prima stagione. La soap opera turca che ha saputo conquistare e appassionare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset riserverà ancora diversi colpi di scena nel corso dell'ultima puntata del primo capitolo al momento fissata per lunedì 8 settembre. Una data decisamente significativa dato che, in quello stesso giorno, tornerà in onda anche l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 in prima visione assoluta su Rai 1.

Si avvicina il finale della stagione d'esordio de La forza di una donna

Il daytime pomeridiano di Canale 5 subirà le prime modifiche già a partire dal 1° settembre, giorno in cui l'appuntamento con La forza di una donna anticiperà la sua messa in onda alle 15:45 circa.

Questa sarà la collocazione della soap nel palinsesto pomeridiano per le successive settimane di settembre, fino a quando non ci sarà il ritorno di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.

Tuttavia, la settimana che va dall'8 al 13 settembre, sarà particolarmente imperdibile per i fan della serie turca incentrata sulle vicende di Bahar, dato che sarà trasmesso il gran finale della prima stagione.

Il finale della prima stagione de La forza di una donna previsto l'8 settembre

Lunedì 8 settembre, dalle ore 15:45 alle 16:45 circa, è in programma l'atteso finale della stagione d'esordio de La forza di una donna, considerata la soap rivelazione di questa stagione estiva.

I fan, però, possono stare già tranquilli perché Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda delle altre due stagioni della soap: da martedì 9 settembre, quindi, andrà in onda subito il secondo capitolo in prima visione assoluta.

Il finale di lunedì 8 settembre metterà la soap in sfida con l'esordio de Il Paradiso delle signore 10, la popolare soap italiana di Rai 1 con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, in programma dalle ore 16 alle 16:50 circa con gli attesi episodi inediti che terranno compagnia al pubblico fino a maggio 2026.

Il boom di ascolti della soap opera di Canale 5

Questa estate La forza di una donna ha dimostrato tutta la sua potenza dal punto di vista televisivo, riuscendo a registrare ottimi ascolti in qualunque fascia oraria venisse trasmessa.

La soap con protagonisti Bahar e Arif ha toccato punte di oltre 2 milioni di spettatori in piena estate, riuscendo a raggiungere anche il 25% di share in diversi episodi.

Numeri che l'hanno resa uno dei prodotti più forti dell'attuale palinsesto pomeridiano di Canale 5, in grado di superare ampiamente i programmi trasmessi su Rai 1, tra cui il talk show Estate in diretta, fermo al 15-16% di share contro la soap turca.