Gli spoiler delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Bahar verrà ricoverata in ospedale in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Arif capirà di non poter vivere senza di lei, qualora dovesse morire, così si recherà in clinica per farle una romantica dichiarazione.

Bahar ricoverata in ospedale in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute

Bahar verrà ricoverata in ospedale in seguito a un nuovo svenimento. La dottoressa Jale informerà Hatice che la protagonista ha bisogno di un trapianto di midollo osseo perché la sua vita è appesa a un filo.

La moglie di Enver, a questo punto, capirà che l'ancora di salvezza di Bahar è Sirin, essendo l'unica a risultare compatibile per il prelievo. Hatice inizierà quindi una battuta di ricerca per trovare la secondogenita, che intanto otterrà ospitalità a casa di Suat in seguito a una furiosa lite con Enver.

Arif ammette a Cesmeli di amarla profondamente

Nel frattempo, Arif si renderà conto che la sua vita non avrebbe più senso qualora Bahar dovesse morire. L'uomo apparirà così preoccupato anche per Nisan e Doruk da sentire il dovere di proteggerli da un possibile ritorno di Sarp nelle loro vita. Arif si recherà in ospedale per aprire il suo cuore a Bahar.

Durante il confronto, Arif ammetterà a Bahar di amarla profondamente.

Lei però non gli crederà e domanderà come mai non l'abbia mai baciata in tutto questo tempo. L'uomo si farà coraggio e bacerà teneramente Cesmeli. Un gesto che sarà ben accolto dalla donna, nonostante sia consapevole che potrebbero essere le sue ultime ore insieme a lui e ai suoi bambini.

Hatice ha ricevuto una telefonata da parte dell'amante del suo primo marito

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine agosto su Canale 5, Abas ha ordinato ad Enver di cucirgli 200 camice. Il sarto ha rifiutato l'ordine, non potendo sbrigare tutto da solo, ma Bahar, Ceyda e Yeliz, a questo punto, gli hanno offerto il proprio aiuto per completare l'ordine.

Intanto Hatice ha ricevuto una telefonata dalla parte dell'amante del suo primo marito sul vincolo di parentela delle loro figlie.

La donna è preoccupata per la salute di Bahar dopo la scoperta che Sirin Sarikadi (Seray Kaya) non può donarle il suo midollo osseo in quanto affetta da epatite.

Sarp, invece, ha offerto ospitalità a sua madre Julide, alla quale ha domandato informazioni sul giorno in cui è caduto in mare. Infine Piril ha scoperto che Bahar Cesmeli ha aperto un account social, apparendo molto interessata alle sue mosse.