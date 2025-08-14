Jale darà a Hatice una brutta notizia quando, nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 20 agosto, avrà in mano i risultati delle analisi del sangue di Sirin e le comunicherà che la ragazza ha l’epatite.

Le anticipazioni rivelano che la situazione per Bahar si complicherà, perché sarà necessario attendere almeno due mesi per le cure di Sirin prima di poter effettuare la donazione di midollo. Il tempo, però, rischia di essere troppo lungo per Bahar, che peggiora di giorno in giorno. A questo proposito, Hatice ricorderà le voci che circolavano in paese, secondo cui il suo primo marito avesse una figlia illegittima.

Bahar potrebbe quindi avere un'altra sorella.

Il sequestro di Sirin e i risultati delle analisi

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin verrà rapita dagli uomini di Suat. Avrà molta paura, soprattutto perché il sequestratore minaccerà di togliere la vita ai suoi genitori. Nel frattempo, Hatice, ignara di tutto, andrà da Jale, che dovrà darle una brutta notizia sul trapianto di Bahar: "Sirin ha l'epatite. Potrà donare il midollo solo quando sarà guarita". Per Hatice sarà un colpo basso, perché Jale le spiegherà che per curare l'infiammazione ci vorranno almeno due mesi. La dottoressa rassicurerà Hatice sulla salute di Sirin, ma non potrà nasconderle che due mesi per Bahar potrebbero essere troppi, visto l'avanzare della malattia.

"Non abbiamo altra scelta che aspettare", dirà Jale a Hatice, che sentirà crescere la disperazione fino a quando non avrà un'idea: "Bahar potrebbe avere un'altra sorella, ma non ne sono certa".

Enver e Hatice ormai troppo lontani

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 20 agosto, Hatice non perderà la speranza. Jale chiederà a sua zia di dirle qualcosa di più in merito e Hatice spiegherà che il suo primo marito, Hamdi, aveva un'amante di nome Bahar, da cui potrebbe aver avuto una figlia. Hatice ricorderà che le voci in paese davano per certo che suo marito avesse una figlia illegittima. "Hamdi amava così tanto Bahar che ha dato il suo nome a nostra figlia", dirà la donna. Hatice si convincerà che al posto di Sirin ci sia un'altra sorella disposta a donare il midollo a Bahar.

Quando Hatice tornerà a casa, troverà sua figlia ad aspettarla per parlare del suo divorzio con Enver e convincerla a ripensarci. Bahar entrerà in casa di sua madre, ma non riuscirà a farle cambiare idea sul divorzio.

L'illusione della telefonata di Enver

Nelle puntate precedenti, tra Enver e Hatice sembrava esserci una speranza di riappacificazione. Durante una serata in cui Enver aveva alzato il gomito, aveva telefonato alla moglie per dirle che gli mancava molto. Hatice ha chiesto al marito di tornare a casa e lui le ha promesso che l'indomani si sarebbe risolto tutto tra loro. Al suo risveglio, però, Enver non ricordava nulla della telefonata e per Hatice è stata l'ennesima delusione. Qualche giorno dopo, i due sono stati convocati da Jale, che ha comunicato loro che il midollo di Sirin è compatibile con quello di Bahar.

Enver ha gioito, mentre Hatice si è demoralizzata. La donna ha messo in conto un possibile rifiuto da parte di Sirin ed Enver ha insistito, dicendo che Sirin donerà il midollo con le buone o le cattive. A quel punto, è sorto l'ennesimo litigio, perché Hatice ha ricordato che Sirin ha una malattia mentale e non è cattiva. Vedere sua moglie proteggere ancora Sirin ha fatto infuriare Enver che ha accettato di divorziare da Hatice.