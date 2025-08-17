Le nozze di Ceyda si terranno nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 22 agosto, e Arif accompagnerà Bahar come se fossero una vera famiglia.

Le anticipazioni rivelano che, dopo la cerimonia, si apriranno le danze, offrendo a Bahar e Arif l’occasione di avvicinarsi ancora di più. Doruk coglierà l’opportunità di ballare con Ceyda, mentre Yeliz riceverà finalmente l’atteso invito da Musa.

Una giornata speciale per tutti i protagonisti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che arriverà il grande giorno di Ceyda e Peyami. Tutti saranno chiamati a partecipare a questo evento, organizzato a spese di Umran.

Bahar e i bambini saranno accolti in un albergo di lusso e per Nisan e Doruk sarà una sorpresa molto gradita. Mentre i bambini si divertiranno con la vasca idromassaggio, Bahar e le sue amiche penseranno a occuparsi del look di Umran e non mancheranno le risate alle sue spalle. Quando per Bahar arriverà il momento di andare a prepararsi per la cerimonia, Ceyda e Yeliz la tratterranno con loro. "Indosserai l'abito che ti abbiamo regalato", diranno a Bahar, scettica perché con quel vestito tutti i suoi lividi resterebbero scoperti. Ceyda e Yeliz troveranno il modo di nascondere i segni della malattia e quando Bahar uscirà dalla stanza con l’abito elegante, Arif sarà lì ad aspettarla. L'uomo resterà senza fiato per la bellezza di Bahar, e con lei e i bambini si avvierà alla cerimonia.

I quattro saranno uniti come una famiglia e questo farà storcere il naso a Bersan.

Le nozze di Ceyda e Peyami e la vicinanza di Bahar e Arif

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 22 agosto, Ceyda e Peyami entreranno nella sala tra gli applausi degli invitati. I due si scambieranno le promesse e, dopo essere diventati marito e moglie, daranno il via alle danze. La musica sarà un'occasione per sciogliere la timidezza e Arif chiederà a Bahar di ballare con lui. Successivamente, anche Musa si alzerà e inviterà Yeliz a fare un ballo con lui. La donna sarà molto felice di accettare e mentre Enver farà ballare la piccola Nisan, Doruk correrà ad abbracciare la sposa per farle da cavaliere.

Infine, Bersan farà un ballo con Peyami che per lei ha sempre avuto un debole. Pur non trattandosi di nozze d’amore, i protagonisti vivranno dei momenti davvero felici e tutto andrà nel migliore dei modi.

Seyfullah ha voluto a tutti i costi il matrimonio di Ceyda e Peyami

Nelle puntate precedenti, Ceyda è stata costretta da Seyfullah a sposare Peyami. Il ricco suocero di Hikmet ha pensato che questa potesse essere la giusta punizione per l'amante di suo genero e per Hikmet. Sposando un altro uomo, inoltre, Ceyda non avrebbe più rischiato di rovinare il matrimonio di sua figlia Umran. Quest'ultima, invece, ignara di tutto, ha appoggiato subito Ceyda, cancellando il suo debito con Seyfullah e comprando dei mobili nuovi per lei. Umran, inoltre, si è fatta carico di tutte le spese del matrimonio che è stato organizzato nel modo migliore possibile.