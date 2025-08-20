Tre uomini busseranno a casa di Bahar nella puntata de La forza di una donna di martedì 26 agosto: "Questa casa ora è nostra", diranno spiegando che entro una settimana dovrà essere vuota.

Bahar e Enver rischieranno di perdere la casa, perché Yusuf l'ha persa al gioco e i creditori pretendono di averla subito. A salvare la situazione sarà Umran che si troverà per caso da Bahar e chiederà l'intervento di suo padre Seyfullah.

Una visita inaspettata per Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che sarà una giornata molto particolare per Bahar e i suoi amici.

Alla porta della donna, infatti, busseranno dei tipi poco raccomandabili e sarà Enver ad aprire. Quando l'uomo verrà a sapere il perché della visita, correrà da Arif a raccontagli tutto: "Tre uomini sono venuti a bussare e reclamano la casa", dirà in preda all'agitazione. "Ci hanno detto di andare via perché hanno comprato la casa da Yusuf", continuerà Enver che si siederà per paura di un malore. Arif sarà certo che il suo amico si sia sbagliato, ma Enver insisterà: "Hanno preso la casa per un debito di gioco di Yusuf, gli ha ceduto l'appartamento", spiegherà. Arif capirà tutto e si renderà conto che suo padre ha combinato un grosso guaio a causa del suo vizio del gioco. L'uomo chiederà a Enver di non dire niente a Bahar mentre lui proverà a risolvere questo problema.

A trovare una soluzione a tutto questo sarà il destino e ancora una volta Umran avrà un ruolo fondamentale. Tutto avrà inizio quando la moglie di Hikmet dirà a Ceyda che andrà a farle visita per vedere i mobili nuovi. La ragazza non potrà accoglierla nella sua vera casa, perché Umran sapeva che l'amante di Hikmet abitava lì. Per questo motivo, Ceyda e Yeliz sistemeranno i mobili nuovi a casa di Musa e sarà lì che Umran andrà a farle visita.

La visita di Umran si rivelerà provvidenziale

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 26 agosto, Umran si congratulerà con Ceyda per la nuova casa e poi andrà a salutare Bahar. La donna chiederà a Enver di cucirle un vestito e Bahar le prenderà le misure.

Mentre le donne saranno intente nel lavoro, i tre creditori di Yusuf torneranno a bussare alla porta: "Questa casa ora è nostra", diranno con prepotenza, "Yusuf l'ha persa al gioco". Bahar resterà senza parole, anche perché gli uomini le daranno una settimana di tempo per andare via. Quando i tre creditori torneranno a casa di Bahar, vi troveranno Seyfullah, il padre di Umran che pur di accontentare sua figlia non permetterà a nessuno di prendere quella casa.

Ancora difficoltà per Bahar: non c'è più un donatore certo

Bahar non sta vivendo un periodo particolarmente facile. Dopo la gioia di aver finalmente trovato in Sirin la donatrice di midollo, infatti, la donna ha dovuto fare i conti con dei problemi.

Sia Bahar che Sirin hanno accettato il trapianto, ma dalle analisi è emerso che Sirin ha l'epatite e non può donare fino a quando non sarà guarita. La ragazza dovrà curarsi e, per eliminare il problema, ci vorranno almeno due mesi. Jale ha spiegato a Hatice che per Bahar potrebbe essere troppo tardi e la donna ha pensato a una soluzione alternativa. Terrorizzata all'idea di perdere Bahar, Hatice è andata dall'amante del primo marito per cercare la presunta sorellastra di sua figlia.