Doruk vorrà che Arif diventi suo padre nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 27 agosto. Intanto Bahar giocherà con il figlio, sforzandosi più del dovuto pur di non fargli sentire la mancanza di una figura paterna.

Le anticipazioni rivelano che Bahar dovrà affrontare dolori lancinanti, tanto da essere costretta a recarsi in ospedale. Qui, Arif le starà accanto, ma si sentirà ferito quando, nel sonno, Bahar pronuncerà il nome di Sarp.

Una giornata al parco per Bahar, Doruk e Nisan

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar rischierà di perdere la sua casa per via di alcuni creditori di Yusuf.

Fortunatamente, la situazione sarà risolta in breve tempo da Seyfullah, che sarà pronto ad accogliere i presunti nuovi proprietari circondato dai suoi uomini. La squadra di Seyfullah terrorizzerà i creditori, mentre Bahar lascerà libera la casa portando i bambini al parco. Quando tutto sarà finito, Arif raggiungerà Bahar al parco per avvisarla e tornare a casa con lei, Doruk e Nisan. Appena vedranno l'uomo arrivare, i bambini gli correranno incontro per abbracciarlo. Arif sarà molto felice dell'accoglienza e Doruk vedrà un papà portare suo figlio sulle spalle. Il bambino chiederà ad Arif di fare lo stesso e lui non potrà sottrarsi, anche se la presenza di Yusuf lo metterà un po' in imbarazzo.

Tutti si dirigeranno verso il quartiere e il padre di Arif non potrà fare a meno di borbottare, temendo che si sparga la voce di una sua presunta relazione con Bahar. Enver gli risponderà a tono, difendendo Bahar come se fosse sua figlia.

La delusione dopo la felicità per Arif

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 27 agosto, Bahar e i suoi figli torneranno a casa. Doruk e Nisan saranno sempre più affezionati ad Arif, tanto che il piccolo desidererà che l'uomo diventi suo padre. Quando Bahar noterà una certa tristezza in Doruk, gli chiederà cosa c'è che non va. Il bambino le spiegherà che gli manca giocare come prima aveva fatto con Arif: "Il nonno è anziano, tu non stai bene". A quel punto Bahar, pur di non far sentire troppo la mancanza di suo padre a Doruk, lo prenderà sulle spalle e giocherà con lui, ma lo sforzo fisico sarà eccessivo.

Bahar si spingerà oltre le sue possibilità e sarà colpita da dolori lancinanti. La donna starà così male che si renderà necessario il ricovero in ospedale e Arif le starà accanto per tutto il tempo. Per l'uomo sarà una grande sofferenza sentire Bahar pronunciare il nome di Sarp nel sonno.

Umran e Seyfullah sono dalla parte di Bahar

Nelle puntate precedenti, Ceyda e Umran, la figlia di Seyfullah, sono diventate amiche. Tutto è nato da un equivoco, perché Ceyda ha fatto credere a tutti di amare Peyami, l'uomo che ha salvato Hikmet da un colpo di arma da fuoco. Umran si è legata così tanto a Ceyda che ha voluto farsi carico delle spese delle nozze con Peyami, oltre a cancellarle il debito e comprarle i mobili nuovi.

Umran è diventata amica anche di Bahar e questo si è rivelato molto prezioso. Quando è stata messa in discussione la proprietà della casa in cui Bahar vive con la sua famiglia, Umran ha fatto intervenire il suo potente padre che ha messo tutto a tacere.