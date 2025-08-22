Enver sarà sconvolto da una notizia quando andrà a ritirare il telefono di Bahar in un negozio di telefonia, nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 29 agosto. "Sarp è vivo", gli rivelerà il tecnico.

Le anticipazioni rivelano che Enver correrà da Sirin per sapere dove si trovi Sarp e affrontarlo. "Ha abbandonato una moglie malata e due bambini, devi portarmi da lui", insisterà Enver con sua figlia. Sirin, messa alle strette, condurrà il padre e Hatice al cimitero davanti alle finte tombe di Bahar e dei bambini, per dimostrare a Enver che stanno rischiando tutti la vita.

Enver verrà a sapere dell’incontro tra Sarp e Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver andrà a ritirare il vecchio telefono di Bahar dal negozio di riparazioni. Pur avendone avuto in regalo uno nuovo che le ha permesso l'accesso ai social, Bahar dirà di tenere molto al recupero del suo vecchio dispositivo perché contiene le foto di Sarp. Enver si recherà dal tecnico del quartiere della sua vecchia abitazione e resterà sconvolto da una notizia. Il proprietario del negozio mostrerà a Enver la foto del matrimonio di Bahar e Sarp. Poi gli chiederà se è lui l’uomo che tutti credevano morto. Enver confermerà che si trattava di suo genero. A quel punto il tecnico gli rivelerà che Sarp è vivo e che pochi giorni prima era stato nel suo negozio.

L'uomo aggiungerà che Sirin lo ha incontrato per caso e lo ha seguito con un'espressione terrorizzata. Enver non riuscirà a credere alle parole che sentirà: "Sarp è vivo, era qui e ha chiesto di te", insisterà il tecnico, "E gli ho detto che ti eri trasferito". Ancora scosso per la verità su Sarp, Enver si recherà a casa di Hatice. Qui pretenderà da Sirin: “Devi portarmi subito da lui”. La ragazza inizierà a tremare, ricordando i terribili momenti del rapimento e pensando che la vita di tutti loro sarebbe messa in discussione.

Sirin messa alle strette da suo padre

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 22 agosto, Enver sarà furioso e Sirin non riuscirà a calmarlo: "Deve rendere conto delle sue azioni.

Ha abbandonato una donna malata e due bambini". Sirin capirà che suo padre non si fermerà davanti a nulla e gli parlerà del grande pericolo che stanno correndo. "Hanno detto che ci ucciderebbero", dirà Sirin in lacrime, "Mi hanno rapita e minacciata". Dopo tutte le bugie di sua figlia, Enver non crederà a una sola parola della ragazza. L'uomo spiegherà le sue ragioni e le sue intenzioni anche a Hatice e a quel punto Sirin non avrà altra scelta che mettere suo padre davanti alla realtà. La ragazza condurrà Enver e Hatice al cimitero, davanti alle tombe di Bahar, Nisan e Doruk. Vuole dare così una prova concreta delle minacce ricevute. "Hanno detto che se parleremo finiremo in queste tre tombe", spiegherà disperata Sirin.

Hatice scoppierà a piangere ed Enver sarà a dir poco sconvolto leggendo il nome dei bambini e di Bahar sulle lapidi. Tutto questo frenerà Enver solo per poco, perché l'uomo non cambierà idea: chiederà a Sirin di poter incontrare Sarp.

La paura di Sirin dopo il rapimento

Nelle puntate precedenti, gli uomini di Suat hanno rapito Sirin intimandole di non dire a nessuno che Sarp è vivo. La ragazza ha passato delle ore terribili in cui ha visto che Hatice ed Enver erano monitorati in ogni momento delle loro giornate. Sirin ha assicurato il suo silenzio, ma il peso di una verità così grande è stato troppo grande da sopportare. La ragazza si è confidata con Hatice che all'inizio ha pensato a un peggioramento della sua malattia.

Successivamente, Sarp ha mandato tramite Levent un biglietto a Sirin, chiedendole di dirgli cosa è successo a Bahar e ai suoi figli. La ragazza è stata tentata di dire che erano tutti vivi, ma poi si è ricordata delle minacce e ha continuato a mentire, dicendo a Sarp che Bahar, Doruk e Nisan hanno perso la vita in un incendio.