Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar si troverà di fronte a una verità che non avrebbe mai voluto affrontare. Le fotografie che ritraggono Sarp e Sirin in atteggiamenti intimi, mostratele da Piril, segneranno per lei la conferma di un sospetto doloroso. Sconvolta e furiosa, la donna reagirà con violenza contro la sorella e, poco dopo, deciderà di chiudere per sempre ogni legame con Sarp, accusandolo con parole durissime.

Bahar scopre le fotografie compromettenti di Sarp e Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la tensione tra i personaggi raggiungerà un nuovo punto di rottura.

Bahar si ritroverà costretta ad affrontare ciò che più teme: le misteriose fotografie sui presunti rapporti intimi tra Sarp e Sirin, e che da tempo circolano. Inizialmente, Enver cercherà di rassicurarla, spiegandole che si tratta soltanto di un fotomontaggio, ma la donna, sempre più inquieta, pretenderà di vederle con i propri occhi. Alla fine Piril, pressata dall'insistenza, non avrà altra scelta che mostrargliele.

La reazione furiosa di Bahar contro la sorella Sirin

Per Bahar quelle immagini rappresenteranno una conferma dolorosa: i sospetti sulla sorella si tradurranno in una ferita ancora più profonda. La sua reazione sarà immediata e furiosa, tanto che arriverà quasi a strangolare Sirin, fermandosi solo grazie all'intervento di Hatice.

Prima di andarsene, però, le lascerà un segno tangibile della sua rabbia con un forte schiaffo.

Nezir si presenta alla festa di Doruk, tensione alle stelle

Quella giornata segnerà una vera escalation di cattiveria da parte di Sirin, che continuerà a lanciare frecciate velenose a Bahar e a Sarp. Come se non bastasse, Nezir riuscirà a presentarsi alla festa di circoncisione di Doruk, evento a cui non avrebbe dovuto avere accesso: qualcuno gli farà arrivare l'invito, e Bahar non avrà dubbi su chi possa aver orchestrato tutto. Alla festa ci sarà, ovviamente, anche Sarp e la sua presenza non sarà gradita proprio da tutti.

Bahar decide di troncare ogni legame con Sarp

Se per i bambini la presenza di Sarp alla festa sarà motivo di gioia, per Bahar non lo sarà affatto.

Dopo aver visto le fotografie compromettenti che ritraggono l'uomo con Sirin, la donna non riuscirà più a credere alle versioni di Enver e dello stesso Sarp, secondo cui si tratterebbe soltanto di un inganno per convincere Sirin a donare il midollo. Per Bahar, ormai, quelle immagini non lasceranno spazio a spiegazioni: rappresenteranno il tradimento e la fine definitiva di un legame. Ciò che resterà nei suoi confronti non sarà più amore, ma solo disgusto, e con freddezza gli ribadirà: “Mi fai schifo”. Con queste parole Bahar chiuderà definitivamente ogni rapporto con Sarp.