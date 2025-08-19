Arif vivrà ore terribili nelle mani di due rapitori nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Arif cercherà di proteggere Bahar dall’arrivo di due nuovi inquilini che non smettono di spiarla. La sua presenza, però, diventerà scomoda al punto che l’uomo verrà catturato e tenuto prigioniero. Picchiato e malmenato, mentre nel palazzo tutti saranno in apprensione per lui, Peyami radunerà i suoi uomini per correre in suo aiuto.

La promessa di Arif a Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Munir tenterà di togliere la vita a Enver mentre è in ospedale.

Si salverà solo grazie all'arrivo di un medico, che metterà in fuga il malvivente, ma la paura continuerà a tormentarlo. L'uomo temerà soprattutto per la vita di Bahar e dei bambini, tanto che quando avrà la possibilità di parlare con qualcuno, chiamerà Arif. Enver gli confesserà quello che è successo e gli chiederà di promettergli che, qualsiasi cosa accada, lui proteggerà Bahar e i bambini. Da quel momento, passeranno diversi giorni: Enver verrà dimesso e tutto sembrerà tornare alla normalità, ma Arif non dimenticherà mai quella promessa. Tra lui e Bahar le cose non andranno come sperato, perché Arif le chiederà di sposarlo, ma Bahar rifiuterà a causa di Nisan, che si opporrà alle nozze. A peggiorare ulteriormente la situazione arriverà la visita inaspettata di Sarp, che busserà a casa di Bahar per riabbracciarla.

Arif assisterà all'incontro e si renderà conto che Bahar ama ancora suo marito. Nonostante tutto, continuerà a stare attento all'incolumità della donna, osservandola da lontano. Presto Arif si accorgerà che i nuovi inquilini, che hanno affittato la casa di fronte a quella di Bahar, non fanno altro che spiarla tutto il giorno dalla finestra. Sarà subito chiaro che qualcosa non quadra e Arif inizierà a tenere sotto controllo quegli uomini.

I nuovi inquilini del palazzo di Arif e Yusuf

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif farà qualche domanda al nuovo arrivato, che risponderà a monosillabi. Quando Bahar e i bambini andranno al parco, Arif si unirà a loro e noterà che un uomo li sta seguendo.

Bahar chiederà ad Arif di andare via, ma lui le spiegherà la situazione, provando a dirle che forse i nuovi inquilini sono lì per controllare Sarp, qualora dovesse tornare. Bahar, comunque, sarà ancora arrabbiata con Arif: sapeva che suo marito era vivo e non le ha detto nulla. A quel punto, Arif andrà via, ma resterà a guardare Bahar da lontano. La presenza dell'uomo sarà d'intralcio all'inquilino, che subito telefonerà al suo capo per dirgli che Arif è diventato un problema. Quando arriverà la sera, Enver passerà dalla caffetteria, ma non troverà Arif. Un bollitore dimenticato sul fuoco e alcune gocce di sangue lo metterà in allarme. Enver correrà da Yusuf, che si precipiterà al bar. Presto la voce si spargerà e Peyami radunerà i suoi uomini per fare irruzione nel palazzo di fronte.

Bahar assisterà a tutto in preda al panico, sentendosi in colpa per aver trascurato Arif negli ultimi giorni. Nel frattempo, Arif sarà tenuto prigioniero e picchiato dai due sequestratori, senza riuscire a capire il motivo di questo rapimento.

Arif e Bahar si stanno avvicinando

Nelle puntate in onda in Italia, Arif sta vivendo un momento sereno della sua vita. Innamorato di Bahar, sta iniziando ad avvicinarsi sempre di più a lei e il giorno delle nozze di Ceyda è stato fondamentale. Dopo aver ammesso con Yusuf i suoi sentimenti, Arif si è recato alla cerimonia con lei e i bambini, come se fossero una famiglia. La timidezza non permette ad Arif di fare grandi passi verso la donna, ma sta provando a farle capire che accanto a lui è al sicuro.

Bahar ricambia i suoi sentimenti? Per il momento, non si è ancora pronunciata, ma è chiaro che la vicinanza di Arif è diventata fondamentale per lei. Ceyda fa il tifo per questa coppia e spera che prima o poi i suoi amici vincano la timidezza per lasciarsi andare. Bahar è prossima al trapianto e per il momento la priorità resta il suo problema di salute.